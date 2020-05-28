Головні новини футболу 27 травня: Карпати змінили власника, перемоги Динамо і Шахтаря перед Класичним

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 травня.

Україна

Карпати повідомили про зміну власника клубу. Частка Петра Димінського перейшла у власність Олега Смалійчука. "Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера "левів".

Шахтар розбив Оболонь-Бровар: Патрік і Ко феєрять – знахідка Каштру, яскраві українці, новий розгром перед Класичним. Динамо обіграло Олімпік: Цітаішвілі насторожує Шахтар, жах 2-х мільйонерів, дилема Михайличенка, дивний формат і тіньовий герой. Шахтар – Динамо: кияни офіційно підтвердили зміну стадіону.

Динамо готове продати Циганкова – ЗМІ назвав суму.

Українці за кордоном

Ребров другою перемогою поспіль реанімував чемпіонат Угорщини – Ференцварош українця крокує за трофеєм.

Костевич вишуканим асистом допоміг Леху пробитися у півфінал Кубка Польщі – Бутко провів повний матч.

Мадридська преса вважає, що Лунін копіює лідера Барселони: "Відійшов від проєкту Роналду".

Світ

Ікарді став повноцінним гравцем ПСЖ – Інтеру довелось знизити ціну. Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль.

Вілліан покине Челсі – екс-зірка Шахтаря обирає між двома грандами АПЛ.

РБ Лейпциг втримав нічию з Гертою, Шальке поступився Фортуні й продовжив безвиграшну серію – 28-й тур Бундесліги.