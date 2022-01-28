Україна

Динам в черговому спарингу на зборах не переграло Буде-Глімт. БОЛючий фактор Луческу, розбитий ніс, нова перспектива та вердикт щодо проблемної позиції – головні враження від матчу. Руслан Нещерет отримав перелом та струс мозку.

Форвард Динамо може перебратись до Польщі через загрозу війни – російський ЦСКА вирішить долю гравця. Динамо відмовилось відпускати захисника у Базель. Артем Довбик знову цікавить Торіно. Шахтар скасував спаринг і оперативно знайшов нового суперника.

Наші за кордоном

Інсайдер сказав, що Андрій Шевченко не буде тренувати збірну Польщі. Однак Польський футбольний союз вперше підтвердив інтерес до Шевченка, а Дженоа запропонувала компроміс. А ще Клаудіо Раньєрі опинився серед кандидатів у збірну Польщі.

Артем Кравець може покинути Коньяспор, але залишитись у Туреччині. Астана підсилилась українським чемпіоном світу U-20. "Голи та сейви на будь-який смак": Реал показав тренування Андрія Луніна.

Світ

Іран втретє поспіль вийшов на чемпіонат світу. Кунгфу голкіперів, дві червоні Аліссону без вилучень і шоу VAR – Бразилія скандально втримала нічию з Еквадором.

МЮ продовжить масову чистку до кінця січня – 4 гравці стали жертвою відкриття Рангніка. Реал визначився з заміною Каземіро, а Барселона домовилась про повернення Адами Траоре на "вигідних умовах".