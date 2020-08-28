Мессі та Барселона

Ліонель Мессі публічно оголосить про своє рішення покинути Барселону. Бартомеу готовий подати у відставку з посади президента Барселони – все залежить від аргентинця.

Мессі покидає Барселону: Куман визначився з новим лідером проекту, а Манчестер Сіті бачить підступ. "Містяни" підготували шалену пропозицію за Ліонеля – три гравці та 100 мільйонів євро.

Реал не збирався втручатися у боротьбу за Мессі – у мадридців зовсім інші пріоритети на трансферне вікно. Луїс Суарес відреагував на чутки щодо свого відходу з Барселони.

Наші за кордоном

Юрій Вернидуб драматично вилетів з єврокубків, Іван Петряк ледь-ледь пройшов далі, Есеола відзначився курйозним голом, а взагалі Ліга Європи засмутила масовими невдачами українців.

Сергій Ребров допоміг Руслану Маліновському й компанії піднятися у вищий кошик жеребкування груп Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті презентував третій комплект форми з історичним підтекстом – нову майку приміряв і Олександр Зінченко.

Україна

Микола Матвієнко потрапив на радари одразу чотирьох клубів АПЛ. Шахтар увійшов у топ-3 посткарантинних команд Європи за межами топ-чемпіонатів.

Андрій Шевченко окреслив завдання збірної України у Лізі націй. Руслан Маліновський прибув у розташування національної команди – Андрій Лунін приєднається незабаром.

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