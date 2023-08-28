Україна

Шахтар завдав Колосу першої поразки в сезоні та очолив УПЛ – хороші й тривожні новини для збірної. Ворскла переграла Чорноморець на контратаках, забивши два голи-близнюки.

Зоря знову втратила очки, розписавши результативну нічию з Минаєм. Після цього результату головний тренер вирішив подати у відставку. Зоря визначила, хто тренуватиме команду після Лалатовіча.

Матчі

Маліновський дебютував за Дженоа перемогою над віцечемпіоном Італії, але отримав найнижчі оцінки. Руслан йде ва-банк – Дженоа готова допомогти заткнути критиків і авансом уже шаленіє від українця.

Ліверпуль у меншості вирвав перемогу над Ньюкаслом: шоу Гордона та Аліссона, жахи Трента, дубль джокера Клоппа. Манчестер Сіті без Гвардіоли переміг Шеффілд – Холанд не забив пенальті.

Баварія завдяки автоголу та пенальті здолала Аугсбург у дербі – Кейн оформив дубль. Барселона перестріляла Вільяреал у шаленій битві з сімома голами.

Інші новини

Манчіні офіційно очолив збірну Саудівської Аравії, кинувши Італію перед матчем проти України. Аталанта підписала вже другого півзахисника юнацької збірної України.

Салах погодився покинути Ліверпуль – єгиптянин буде найдорожчим гравцем з божевільною зарплатнею. Клопп знайшов заміну хавбеку, який обрав Челсі.