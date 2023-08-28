Головні новини футболу 27 серпня: Шахтар очолив УПЛ, успіх Маліновського в Серії А, великий камбек Ліверпуля
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 серпня.
Україна
Шахтар завдав Колосу першої поразки в сезоні та очолив УПЛ – хороші й тривожні новини для збірної. Ворскла переграла Чорноморець на контратаках, забивши два голи-близнюки.
Зоря знову втратила очки, розписавши результативну нічию з Минаєм. Після цього результату головний тренер вирішив подати у відставку. Зоря визначила, хто тренуватиме команду після Лалатовіча.
Матчі
Маліновський дебютував за Дженоа перемогою над віцечемпіоном Італії, але отримав найнижчі оцінки. Руслан йде ва-банк – Дженоа готова допомогти заткнути критиків і авансом уже шаленіє від українця.
Ліверпуль у меншості вирвав перемогу над Ньюкаслом: шоу Гордона та Аліссона, жахи Трента, дубль джокера Клоппа. Манчестер Сіті без Гвардіоли переміг Шеффілд – Холанд не забив пенальті.
Баварія завдяки автоголу та пенальті здолала Аугсбург у дербі – Кейн оформив дубль. Барселона перестріляла Вільяреал у шаленій битві з сімома голами.
Інші новини
Манчіні офіційно очолив збірну Саудівської Аравії, кинувши Італію перед матчем проти України. Аталанта підписала вже другого півзахисника юнацької збірної України.
Салах погодився покинути Ліверпуль – єгиптянин буде найдорожчим гравцем з божевільною зарплатнею. Клопп знайшов заміну хавбеку, який обрав Челсі.