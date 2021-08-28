Трансфери

Головна подія дня – Кріштіану Роналду повертається в Манчестер Юнайтед, у складі якого виграв свою першу Лігу чемпіонів і "Золотий м'яч". Англійський клуб офіційно оголосив про домовленість із Ювентусом, а нападник буде представлений вже у вересні, після матчів національних збірних.

Динамо віддало Сідклея в ПАОК на сезон 2021/22. Бразильський захисник так і не зумів закріпитися в Києві.

Реал і ПСЖ узгодили формулу трансферу Кіліана Мбаппе, але пізніше стало відомо про можливий зрив переходу французького форварда. Все вирішиться в останні дні серпня.

Україна

Динамо і Шахтар дізналися календар матчів групового турніру Ліги чемпіонів 2021/22.

У стартовому матчі 6-го туру УПЛ Чорноморець і Олександрія поділили очки.

Кривбас вирвав перемогу в матчі Першої ліги та очолив турнірну таблицю. У Другій лізі Карпати Львів знову програли, а в поєдинках було на що подивитися.

Георгій Бущан уникне операції, але голкіпер Динамо таки не допоможе збірній України у вересневих матчах відбору на ЧС-2022.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар наблизив Україну до топ-10, переслідувачі відстали, наступна ціль – Росія.

Експерти оцінили шанси Динамо і Шахтаря на вихід з групи ЛЧ.

Світ

Відбулося жеребкування групового турніру Ліги Європи – результати. Українських команд у цьому турнірі вже немає, але є чимало наших футболістів, які виступають за інші клуби.

Стали відомі склади груп і в Лізі конференцій. Тут Україну представляє Зоря, яка отримала в суперники Рому Жозе Моурінью і ще дві команди, дещо слабші за рівнем.