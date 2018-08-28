Головні новини футболу 27 серпня: Лунін покинув Реал, Шевченко оголосив склад збірної на Лігу націй

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 серпня.

Лунін перейшов у Леганес

Андрій Лунін перейшов на правах оренди в Леганес із мадридського Реала. За "пепінерос" українець виступатиме під 99-м номером.

Воротар має стати оздобою проекту екс-гравця Барси і фіналіста ЛЧ на Мунісіпаль де Бутарке. Натомість тренер РБ Лейпциг, якому приписували інтерес до молодого кіпера, заявив, що не знає, хто такий Лунін.

Збірна України

Керманич збірної України Андрій Шевченко викликав до національної команди 24-х футболістів на матчі Ліги націй проти Чехії та Словаччини. Серед них 2 дебютанти – Олег Данченко з Шахтаря та Андрій Цуріков із Олександрії.

Крім цього, тренер запевнив, що нікому не гарантує місця в складі збірної України, оскільки національна команда – не клуб.

Інші топ-події

Динамо готується до повторного матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса – передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича. Півзахисник "біло-синіх" Віктор Циганков заявив, що гравці помруть задля досягнення позитивного результату в матчі з нідерландцями.

У заключному матчі 3-го туру АПЛ Тоттенхем на виїзді розгромив Манчестер Юнайтед. Дубль оформив Лукас Моура – дивіться відео голів та огляд матчу.

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко хоче в Бетіс. Іспанський клуб готовий повністю викупити контракт українця.