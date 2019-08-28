toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР ДИНАМО

Головні новини футболу 27 серпня: Балканський вечір у Лізі чемпіонів, Пердута і Блавацький – найкращі в УПЛ

07:00 129 Читать на русском
Головні новини футболу 27 серпня: Балканський вечір у Лізі чемпіонів, Пердута і Блавацький – найкращі в УПЛ
Радість гравців Олімпіакоса / офіційний сайт УЄФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 серпня.

Україна

Ігор Пердута став найкращим гравцем 5-го туру УПЛ. Натомість Богдан Блавацький – найкращий тренер ігрового дня у Прем'єр-лізі.

Микола Шапаренко має пропозиції з топ-чемпіонатів, а Сергій Рафаїлов назвав цілі Зорі на сезон 2019/20.

Відбулися поєдинки другого попереднього раунду Кубка України: Рух пройшов Верес, Волинь у серії пенальті здолала Поділля, а Інгулець вибив Металіст 1925.

Трансфери

Бразилець Неймар повідомив ПСЖ про бажання повернутися в Барселону, проте парижани відмовилися від нової космічної пропозиції каталонців.

Йоан Кабай перейшов у Сент-Етьєн у статусі вільного агента. Натомість Аділь Рамі став гравцем Фенербахче.

Чемпіон Європи Жоау Маріу підсилив московський Локомотив. Тим часом Алексіс Санчес близький до Інтера – відома сума угоди.

Інші топ-події

У плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Олімпіакос розібрався із Краснодаром, Динамо Загреб і Црвена Звезда теж здобули путівки в груповий етап.

Натомість у Кубку англійської ліги Вест Хем без Ярмоленка здолав Ньюпорт, Астон Вілла розгромила Крю, Норвіч ганебно програв клубу Ліги 2.

Зінедін Зідан втрачає довіру керівництва Реала – француз уже підготував запасний варіант на випадок відставки.

blog_ava
Ворскла – Олександрія: УАФ протестує систему VAR у матчі 6-го туру УПЛ
00:55
201
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
14
хв
Лілль
20:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук