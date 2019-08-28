Головні новини футболу 27 серпня: Балканський вечір у Лізі чемпіонів, Пердута і Блавацький – найкращі в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 серпня.
Україна
Ігор Пердута став найкращим гравцем 5-го туру УПЛ. Натомість Богдан Блавацький – найкращий тренер ігрового дня у Прем'єр-лізі.
Микола Шапаренко має пропозиції з топ-чемпіонатів, а Сергій Рафаїлов назвав цілі Зорі на сезон 2019/20.
Відбулися поєдинки другого попереднього раунду Кубка України: Рух пройшов Верес, Волинь у серії пенальті здолала Поділля, а Інгулець вибив Металіст 1925.
Трансфери
Бразилець Неймар повідомив ПСЖ про бажання повернутися в Барселону, проте парижани відмовилися від нової космічної пропозиції каталонців.
Йоан Кабай перейшов у Сент-Етьєн у статусі вільного агента. Натомість Аділь Рамі став гравцем Фенербахче.
Чемпіон Європи Жоау Маріу підсилив московський Локомотив. Тим часом Алексіс Санчес близький до Інтера – відома сума угоди.
Інші топ-події
У плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Олімпіакос розібрався із Краснодаром, Динамо Загреб і Црвена Звезда теж здобули путівки в груповий етап.
Натомість у Кубку англійської ліги Вест Хем без Ярмоленка здолав Ньюпорт, Астон Вілла розгромила Крю, Норвіч ганебно програв клубу Ліги 2.
Зінедін Зідан втрачає довіру керівництва Реала – француз уже підготував запасний варіант на випадок відставки.