Головні новини футболу 27 лютого: УПЛ повернулася вогняним матчем, Мессі – найкращий, але ПСЖ має великі проблеми
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 лютого.
Нагороди ФІФА
Вчора відбулася церемонія вручення нагород The Best за підсумками 2022 року. Лео Мессі визнаний найкращим гравцем, а його друзі по збірній забрали інші нагороди: Ліонель Скалоні – найкращий тренер, Еміліано Мартінес – найкращий воротар.
Екс-гравець Динамо отримав нагороду фейр-плей – він повторив подвиг Канкави у ситуації з Гусєвим. Премію Пушкаша за найкращий гол виграв футболіст без ноги. Алексія Путельяс вдруге поспіль забрала нагороду найкращій футболістці.
Україна
УПЛ повернулася після зимової паузи. Олександрія розписала нічию з Металістом 1925 у перестрілці з шістьма голами – Ротань перегорнув гру вдалими замінами. Чотири українські клуби готові повернутися після пропускання сезону 2022/23.
Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика. Півзахисник Шахтаря може отримати дебютний виклик у збірну України.
Світ
ПСЖ до кінця сезону втратив провідного гравця Преснеля Кімпембе. Іншого зіркового гравця ПСЖ Ашрафа Хакімі звинуватили у зґвалтуванні.
Челсі розриває зсередини – тренер Мудрика отримав останній шанс. Збірна Аргентини офіційно визначилась з тренером на наступні 3 роки.