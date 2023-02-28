Нагороди ФІФА

Вчора відбулася церемонія вручення нагород The Best за підсумками 2022 року. Лео Мессі визнаний найкращим гравцем, а його друзі по збірній забрали інші нагороди: Ліонель Скалоні – найкращий тренер, Еміліано Мартінес – найкращий воротар.

Екс-гравець Динамо отримав нагороду фейр-плей – він повторив подвиг Канкави у ситуації з Гусєвим. Премію Пушкаша за найкращий гол виграв футболіст без ноги. Алексія Путельяс вдруге поспіль забрала нагороду найкращій футболістці.

Україна

УПЛ повернулася після зимової паузи. Олександрія розписала нічию з Металістом 1925 у перестрілці з шістьма голами – Ротань перегорнув гру вдалими замінами. Чотири українські клуби готові повернутися після пропускання сезону 2022/23.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика. Півзахисник Шахтаря може отримати дебютний виклик у збірну України.

Світ

ПСЖ до кінця сезону втратив провідного гравця Преснеля Кімпембе. Іншого зіркового гравця ПСЖ Ашрафа Хакімі звинуватили у зґвалтуванні.

Челсі розриває зсередини – тренер Мудрика отримав останній шанс. Збірна Аргентини офіційно визначилась з тренером на наступні 3 роки.