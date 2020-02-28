Головні новини футболу 27 лютого: Шахтар ефектно пройшов далі в Лізі Європи, Динамо виключило з заявки легіонера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 лютого.

Бенфіка – Шахтар

Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команди влаштували справжню гольову феєрію – відеоогляд зустрічі обов'язковий для перегляду. Луїш Каштру проаналізував гру на післяматчевій прес-конференції.

Автор одного з результативних ударів Алан Патрік відзначив свою роль у тріумфі донецького клубу. "Ніколи не бачив Каштру таким злим, як у перерві", – Пятов назвав винного у провалах Шахтаря проти Бенфіки. Скаути Мілана переглядали на матчі трьох "гірників".

Ліга Європи

В іншому центральному для України матчі Гент не дотиснув Рому. Безус майстерним асистом створив гол, Клюйверт і Мхітарян осоромили Пластуна, а команда наших збірників вилетіла з Ліги Європи від Фонсеки.

Англійські клуби по-різному провели вечір Ліги Європи: Вулверхемптон вперше за майже півстоліття пробився до 1/8 фіналу єврокубків, Манчестер Юнайтед розгромив Брюгге, а Арсенал сенсаційно вилетів від Олімпіакоса.

Німецькі Вольфсбург і Байєр дружно пройшли далі, а Айнтрахт закриє цю формальність вже сьогодні – матч "орлів" перенесли через оригінальну причину. Іспанія на цій стадії втратила лише Еспаньйол, адже Хетафе несподівано вибив Аякс.

Україна та українці

Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубу. Карпати підписали гравця із досвідом виступів в Італії. Десна продовжила контракт зі своїм найкращим бомбардиром. Олександрія отримала дозвіл дозаявляти новачків. УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України.

Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти Олександру. Ярмоленко вийшов на поле у "секретному" матчі проти фіналіста Ліги чемпіонів.

Селезньов голом допоміг Бурсаспору врятувати нічию – українець перебуває в топі бомбардирів чемпіонату Туреччини. Альбасете посилив заходи безпеки перед матчем з Райо Вальєкано – перша гра завершилася скандалом за участю Зозулі.