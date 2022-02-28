Світ проти загарбницької Росії

Росія стала "самотньою" у плей-офф відбору ЧС – всі європейські суперники відмовилися грати зі збірною країни-окупанта. Франція підтримала виключення Росії з ЧС-2022. Англія приєдналась до протесту і теж не збирається грати з росіянами.

ФІФА ввела санкції проти Росії: окупанти не зможуть грати під своїм прапором та гімном. Але й цього мало. Польща категорично відмовилась від матчу проти росіян після заяви ФІФА. УЄФА готує рішення про відсторонення російських клубів з єврокубків – контракт із Газпромом теж буде розірваний.

Підтримка України

Роман Яремчук вперше одягнув капітанську пов'язку Бенфіки під шалену підтримку трибун і розплакався. Олег Дулуб закликав загарбників відмовитись від захоплення України.

Вест Хем зворушливо підтримав Україну та Ярмоленка в матчі АПЛ – тріумф над конкурентом у вражаючому стилі як результат. Андрій перерахував 3 мільйони гривень українській армії.

Шевченко приєднався до мітингу на підтримку України у Лондоні та надає всіляку допомогу нашим воїнам – рідня легенди залишилася в Україні.

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