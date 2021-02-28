Україна

У суботу трьома поєдинками продовжився 16-й тур УПЛ. СК Дніпро-1 та Маріуполь розписали мирову, Ворскла здолала Олександрію, а Рух вирвав перемогу над Колосом в поєдинку з автоголом воротаря, незабитим пенальті та шедевром на останніх секундах – відео драми в Ковалівці.

День ознаменувався суперечливими суддівськими рішеннями, за що рефері зазнали критики від головних тренерів. Зокрема, своє незадоволення висловили Володимир Шаран, Іван Федик та Руслан Костишин.

Приємні новини для Шахтаря – Рома втратила одного з лідерів на матч із "гірниками".

Наші за кордоном

Олександр Зінченко став рекордсменом Манчестер Сіті у грі з Вест Хемом. Українець отримав нову роль та порівняння з гравцями Барселони і Баварії.

Артем Шабанов переможно дебютував у основі Легії. Динамівець врятував свою команду перед вирішальним голом.

Олександр Зубков відзначився дублем за Ференцварош, але це не допомогло команді Сергія Реброва виграти.

Світ

Манчестер Сіті переграв Вест Хем і впевнено втримує лідерство в АПЛ. В Іспанії Барселона здолала Севілью, але втратила двох гравців через травми.

Ювентус втратив очки та поставив під сумнів перспективи захистити Скудетто.

Баварія легко розбила суперника, а Шальке потерпає від бунту – гравці вимагають звільнення тренера після ганебної поразки. Керівництво відмовило, а гельзенкірхенці знову зазнали розгрому.