Головні новини футболу 27 лютого: феєрії та наїзди на суддів в УПЛ, Зубков – герой Ференцвароша
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 лютого.
Україна
У суботу трьома поєдинками продовжився 16-й тур УПЛ. СК Дніпро-1 та Маріуполь розписали мирову, Ворскла здолала Олександрію, а Рух вирвав перемогу над Колосом в поєдинку з автоголом воротаря, незабитим пенальті та шедевром на останніх секундах – відео драми в Ковалівці.
День ознаменувався суперечливими суддівськими рішеннями, за що рефері зазнали критики від головних тренерів. Зокрема, своє незадоволення висловили Володимир Шаран, Іван Федик та Руслан Костишин.
Приємні новини для Шахтаря – Рома втратила одного з лідерів на матч із "гірниками".
Наші за кордоном
Олександр Зінченко став рекордсменом Манчестер Сіті у грі з Вест Хемом. Українець отримав нову роль та порівняння з гравцями Барселони і Баварії.
Артем Шабанов переможно дебютував у основі Легії. Динамівець врятував свою команду перед вирішальним голом.
Олександр Зубков відзначився дублем за Ференцварош, але це не допомогло команді Сергія Реброва виграти.
Світ
Манчестер Сіті переграв Вест Хем і впевнено втримує лідерство в АПЛ. В Іспанії Барселона здолала Севілью, але втратила двох гравців через травми.
Ювентус втратив очки та поставив під сумнів перспективи захистити Скудетто.
Баварія легко розбила суперника, а Шальке потерпає від бунту – гравці вимагають звільнення тренера після ганебної поразки. Керівництво відмовило, а гельзенкірхенці знову зазнали розгрому.