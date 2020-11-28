Україна

Збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІФА. Андрій Павелко розповів про підготовку УАФ до суду в Лозанні щодо технічної поразки від Швейцарії. Андрій Шевченко наполягає на проведенні скандального матчу.

Стартував 11 тур вітчизняної Прем'єр-ліги. Маріуполь на виїзді впевнено здолав Львів і перервав 4-матчеву безвиграшну серію. Сьогодні відбудеться ще три поєдинки. Динамо приймає Ворсклу, а Шахтар, розраховуючи на Тайсона, їде в гості до СК Дніпро-1. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Микола Матвієнко підтвердив переговори з Наполі – українець мав ще одну пропозицію. Георгій Цітаішвілі провів матч за дубль Динамо – хавбек феєричним виступом нагадав про себе Луческу.

Єврокубки

Україна наблизилася до Шотландії в таблиці коефіцієнтів УЄФА – Зоря виправила провали Динамо та Шахтаря. Лише Скрипник постояв за честь України – Зоря отримала сенсаційні шанси в Лізі Європи: секрет простий, а роти закривати рано. InStat визначив найкращого та найгіршого серед луганців.

Бруну Фернандеш став автором найкращого гола тижня у Лізі чемпіонів, а лідер Аякса названий гравцем тижня в турнірі. Дуети з Тоттенхема та Байєра, ігнор Зорі – символічна збірна туру Ліги Європи.

Європа

Вікенд розпочався з феєрії в Німеччині. Вольфсбург у божевільному матчі перестріляв Вердер і залишився непереможним у Бундеслізі. Англійський тур стартував з того, що Ньюкасл вирвав перемогу над Крістал Пелас завдяки двом голам за хвилину.

Вихідні також подарують багато цікавих матчів. Лемпард скидатиме з вершини Моурінью, важкі виїзди Інтера та МЮ, дербі для Наполі після смерті Марадони – ми виділили все найцікавіше.

Реал втратив одного з лідерів на матч із Шахтарем, а Бензема досі не відновив тренування у загальній групі. Кріштіану Роналду перед Динамо пропустить поєдинок Серії А.