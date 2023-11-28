Україна

У понеділок зіграли один матч 15 туру УПЛ. Дніпро-1 розгромив Чорноморець, повернувши лідерство – "моряки" у меншості програли втретє поспіль.

Знаменитий європейський тренер в Динамо – Суркіс прокоментував чутки про призначення.

УАФ офіційно почала процедуру скликання конгресу для зняття Павелка – відома потенційна дата обрання нового президента.

Єврокубки

У вівторок, 28 листопада, Шахтар зіграє черговий поєдинок Ліги чемпіонів. Шахтар – Антверпен: прогноз на матч 5 туру.

Історичний момент для України, Зінченко на шляху до плей-офф, Шахтар чекає допомоги Барселони: фішки 5 туру ЛЧ.

Українська бригада арбітрів офіційно отримала історичне призначення на матч Ліги чемпіонів.

Інші головні події

Віктор Циганков забив за Жирону. Третій гол українця в сезоні не врятував команду від втрати очок і лідерства в чемпіонаті. А от у Артема Довбика справи гірші. Форвард збірної України отримав травму і ризикує більше не зіграти цього року.

"Ліва нога, яка наводить жах". Італія знову в захваті від магії Маліновського, його шедевр виправдав ціни на квитки.

Андрій Лунін спричинив конфлікт у Реалі – Анчелотті полярної думки щодо українця з босами Мадрида.

Мудрик спалився, конфлікт у Челсі, нова українська зірка в АПЛ – Забарного продають, а чемпіонському Зінченку погрожують.

Роналду після призначення пенальті зізнався арбітру, що фолу не було – відео шляхетності Кріштіану в Азійській ЛЧ