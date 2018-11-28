Головні новини футболу 27 листопада: Шахтар перемогою над Хоффенхаймом зберіг шанси на плей-офф ЛЧ, 8 команд вже там

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 27 листопада.

Хоффенхайм – Шахтар

Шахтар дотиснув Хоффенхайм у божевільному матчі Ліги чемпіонів. Герої зустрічі – Тайсон та Ісмаїлі. Саме вони стали авторами трьох голів у ворота німецької команди. Капітан "гірників" отримав найвищу оцінку за звітний поєдинок.

Паулу Фонсека ще перед матчем в інтерв'ю популярному виданню розповів, що не зраджуватиме своєму стилю та сподівається на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Донеччани зберегли прекрасні шанси на 1/8 фіналу. Сьогодні чекайте різноманітні матеріали про цю феєричну зустріч.

У паралельному матчі групи Ліон видав прекрасні 90 хвилин проти Манчестер Сіті, але витиснув лише нічию, яка пішла на користь Шахтарю. Олександр Зінченко з'явився у стартовому складі "містян" і допоміг їм вийти з групи. До того ж, Хосеп Гвардіола точно взимку не продасть українця.

Ліга чемпіонів

Окрім Сіті та Барселони, ще 6 команд гарантували собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів. Ювентус і Манчестер Юнайтед мінімально обіграли суперників у групі H та забезпечили собі 2 перших місця.

У квартеті G Реал переміг Рому, але поразка ЦСКА від Вікторії Пльзень заочно і достроково вручила двом столичним колективам з Іспанії та Італії путівки в плей-офф.

Група Е подарувала феєричний розгром Бенфіки від Баварії у, можливо, останньому матчі Ніко Ковача на чолі мюнхенців. Аякс без проблем здолав АЕК і склав німцям компанію в 1/8 фіналу. Один з голів грецький клуб пропустив не без провини Дмитра Чигринського.

Наслідки воєнного стану

УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал з Полтави в Київ через запровадження воєнного стану в Україні, хоча раніше запевняв, що не робитиме цього. Англійська преса навіть встигла відреагувати на "жахливу" поїздку для "канонірів". Динамо вирушило на матч Ліги Європи проти Астани – 4 гравці поза списком.

ФФУ прокоментувала введення в Україні воєнного стану, а згодом перенесла церемонію нагородження "Футбольні зірки України" з тієї ж причини. "Росія – наш ворог, багатий агресивними ідіотами". Маркевич і Ко висловилися про атаку в Азовському морі і воєнний стан.