Головні новини футболу 27 липня: Шахтар і Динамо незадоволені рішенням КДК щодо Ісмаїлі, Барселона підписала українця

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 27 липня.

Скандальне рішення КДК ФФУ щодо Ісмаїлі

Ісмаїлі отримав 2 матчі дискваліфікації від КДК ФФУ, хоча регламент передбачає від 3 матчів за здійснене бразильцем порушення. Таким чином, лівий захисник Шахтаря зможе зіграти проти Динамо. Саме бажанням, щоб Класичне пройшло у найсильніших складах, ФФУ пояснила такий розмір дискваліфікації Ісмаїлі.

Це викликало жорстку реакцію київського клубу: "Можна просто кожне рішення Федерації приймати "в інтересах Шахтаря". Як не дивно, але донеччани також залишилися незадоволеними вироком КДК – на думку "гірників", потрібно було покарати і киян. Водночас голова Комітету заявив, що відносно Кадара та Кендзьори дисциплінарних рішень не буде.

Українці за кордоном

Барселона підписала 8-річного українського футболіста – він продовжить кар'єру в академії "блаугранас".

Олександр Зінченко розповів про бажання залишитись у Манчестер Сіті, хоча клуб сподівається його продати. А от Андрій Лунін освоївся в Реалі. Українець тепло привітався з Флорентіно Пересом на тренуванні "вершкових". Також голкіпер подарував футболку нового клубу своєму тренеру з Дніпра.

Роман Яремчук забив за Гент, але його команда програла Стандарду Лучкевича в чемпіонаті Бельгії. Тоді як Максим Коваль лише дебютував за Аль-Фатех у товариському поєдинку.

Трансфери Динамо і Шахтаря

Перехід бразильського хавбека Буено в Динамо може зірватись через Дерліса Гонсалеса. Сантос нібито відмовився від парагвайця, але на нього з'явився ще один претендент. Втім, батько Дерліса спростував ці чутки. Водночас у Динамо виник серйозний конкурент в боротьбі за Черчі.

З'явилася інформація, що один з лідерів Шахтаря Тайсон покине команду вже цього літа. Однак згодом ЗМІ запевнили, що Паулу Фонсека не збирається відпускати бразильця. Що стосується оренди Додо, то Шахтар нарешті знайшов для нього клуб.