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ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ІСМАЇЛІ АНДРІЙ ЛУНІН

Головні новини футболу 27 липня: Шахтар і Динамо незадоволені рішенням КДК щодо Ісмаїлі, Барселона підписала українця

07:00 4 Читать на русском
Головні новини футболу 27 липня: Шахтар і Динамо незадоволені рішенням КДК щодо Ісмаїлі, Барселона підписала українця
Головні новини футболу 27 липня

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 27 липня.

Скандальне рішення КДК ФФУ щодо Ісмаїлі

Ісмаїлі отримав 2 матчі дискваліфікації від КДК ФФУ, хоча регламент передбачає від 3 матчів за здійснене бразильцем порушення. Таким чином, лівий захисник Шахтаря зможе зіграти проти Динамо. Саме бажанням, щоб Класичне пройшло у найсильніших складах, ФФУ пояснила такий розмір дискваліфікації Ісмаїлі.

Це викликало жорстку реакцію київського клубу: "Можна просто кожне рішення Федерації приймати "в інтересах Шахтаря". Як не дивно, але донеччани також залишилися незадоволеними вироком КДК – на думку "гірників", потрібно було покарати і киян. Водночас голова Комітету заявив, що відносно Кадара та Кендзьори дисциплінарних рішень не буде.

Українці за кордоном

Барселона підписала 8-річного українського футболіста – він продовжить кар'єру в академії "блаугранас".

Олександр Зінченко розповів про бажання залишитись у Манчестер Сіті, хоча клуб сподівається його продати. А от Андрій Лунін освоївся в Реалі. Українець тепло привітався з Флорентіно Пересом на тренуванні "вершкових". Також голкіпер подарував футболку нового клубу своєму тренеру з Дніпра.

Роман Яремчук забив за Гент, але його команда програла Стандарду Лучкевича в чемпіонаті Бельгії. Тоді як Максим Коваль лише дебютував за Аль-Фатех у товариському поєдинку.

Трансфери Динамо і Шахтаря

Перехід бразильського хавбека Буено в Динамо може зірватись через Дерліса Гонсалеса. Сантос нібито відмовився від парагвайця, але на нього з'явився ще один претендент. Втім, батько Дерліса спростував ці чутки. Водночас у Динамо виник серйозний конкурент в боротьбі за Черчі.

З'явилася інформація, що один з лідерів Шахтаря Тайсон покине команду вже цього літа. Однак згодом ЗМІ запевнили, що Паулу Фонсека не збирається відпускати бразильця. Що стосується оренди Додо, то Шахтар нарешті знайшов для нього клуб.

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