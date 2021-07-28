Україна

Екс-форвард збірної Євген Селезньов офіційно перейшов у Минай і дав шокуючу обіцянку після підписання.

Львів подолав коронавірусну кризу і готується до матчу з Шахтарем у повному складі. Донеччани провели традиційну командну фотосесію на старті сезону.

Натомість УПЛ обрала найкращих гравця та тренера 1-го туру. Кубок України: результати жеребкування 1-го етапу – Карпати Львів та інші команди дізналися суперників.

Трансфери

Англійський Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Варана з Реала. Мадридці попрощалися з оборонцем, пригадавши усі трофеї новачка манкуніанців.

Борусія Д офіційно презентувала Малена – забивний екс-форвард ПСВ вже тренується з "джмелями".

Лондонський Тоттенхем продав Алдервейрелда в Катар. Колишня зірка Ліверпуля Мамаду Сахо повернувся у чемпіонат Франції.

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Ліга чемпіонів: Динамо З і Легія синхронними перемогами організували очну дуель, а Ференцварош українців здолав Жальгіріс. Генк – Шахтар: поєдинок ЛЧ обслуговуватиме арбітр, який зафіксував перемогу "гірників" над Реалом.

Англія U-21 отримала нового тренера – до штабу увійшов Ешлі Коул. MEGOGO придбав права на трансляцію Серії А в Україні.