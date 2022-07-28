Динамо крокує далі в ЛЧ / Fanatik

Єврокубки

Динамо здолало Фенербахче за підсумками 120 хвилин матчу в Стамбулі. За киян забивали Буяльський і Караваєв, а Бущан парирував пенальті – відео голів і огляд матчу. Під час гри фанати Фенербахче співали пісню на підтримку Путіна, через що Луческу не прийшов на прес-конференцію.

На жаль, є і перша втрата України в євросезоні. Ворскла програла АІКу в екстра-таймі, пропустивши дуже суперечливий гол. Перемоги в першій грі команді Скрипника забракло – полтавці завершили виступи в Лізі конференцій вже в першому для себе раунді.

Інші матчі ЛЧ подарували кілька сенсацій та перемогу 8:0 – всі результати. Також стали відомі всі пари третього раунду кваліфікації. Динамо зіграє з австрійським Штурмом.

Україна

Шахтар офіційно оголосив про підписання Михайліченка. Вихованець Динамо перейшов на правах оренди з Андерлехта, а український клуб має опцію викупу гравця. Це третій новачок "гірників" у поточне трансферне вікно після Андрія Тотовицького та Невена Джурасека.

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Світ

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