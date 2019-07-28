Головні новини футболу 27 липня: Атлетіко сімома голами зганьбив Реал, Динамо та Шахтар прибули в Одесу

"Футбол 24" презентує головні новини футболу за 27 липня.

Динамо – Шахтар

28 липня в Одесі пройде поєдинок за Суперкубок України. Динамо та Шахтар, які визначать володаря першого трофею сезону, вже прибули до Південної Пальміри. У складі киян відсутній Назарій Русин, зате у списку гравців опинився Віктор Циганков, який не вийде на поле у поєдинку проти "гірників".

До слова, всі квитки на матч Динамо – Шахтар вже продані. Поєдинок розпочнеться о 21:00 на стадіоні Чорноморець.

Також "Футбол 24" з'ясував, у якому стані Динамо підходить до сезону 2019/20 та що варто знати про новий сезон УПЛ.

Українці за кордоном

Олександр Зінченко зіграв за Манчестер Сіті проти японської Йокогами. Українець вийшов у старті, провів на полі 75 хвилин, міг забивати та отримав посередні оцінки.

Руслан Маліновський вийшов на заміну у спарингу Аталанти проти Суонсі. Після його виходу бергамаски пропустили двічі та поступились 1:2.

Андрій Ярмоленко відіграв 45 хвилин за Вест Хем у поєдинку проти Фулхема. Лідер збірної України виглядав доволі посередньо та прогнозовано отримав низький бал за свою гру.

Турецькі гранди продовжують боротьбу за Євгена Коноплянку – трансфер українця залежить від екс-динамівця.

Едуард Соболь заробив пенальті у поєдинку Брюгге в стартовому турі чемпіонату Бельгії. Нагадаємо, саме бельгійці стануть опонентом Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Світ

Головною сенсацією дня стала ганебна поразка Реала від Атлетіко в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Підопічні Зідана пропустили 5 голів ще в першому таймі, а поєдинок завершився з рахунком 7:3 на користь Атлетіко – відео голів та огляд матчу, у якому було все: каре Дієго Кости, бійка і вилучення. Андрій Лунін знову на полі не з'явився.

Натомість Барселона легко здолала Віссел Кобе, за який виступають Давід Вілья, Лукаш Подольські та Андрес Іньєста. Інтер в серії пенальті переміг ПСЖ, у складі якого був відсутній Неймар.

Іспанія стала чемпіоном Європи-2019 серед гравців віком до 19 років. У фіналі іспанці перемогли Португалію.