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Головні новини футболу 27 квітня: Відставка Маркевича-молодшого, сенсаційна заміна для Сімеоне, революція від ФІФА

28 квітня 07:00 4930 Читать на русском
Головні новини футболу 27 квітня: Відставка Маркевича-молодшого, сенсаційна заміна для Сімеоне, революція від ФІФА
Аллегрі може замінити Сімеоне

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 квітня.

Україна

Одеський Чорноморець припиняє співпрацю з головним тренером команди Остапом Маркевичем. Після 19-ти турів "моряки" посідають десяту сходинку в Першій лізі (22 очки). "Вогню не буде": так прокоментував свою відставку син легендарного наставника.

Динамо не розпочинало переговори з Піварічем щодо нового контракту. Хорват поки ігнорує інші клуби.

Верховний суд заявив про тиск у справі Суркісів – розгляд справи на понад 1 мільярд відкладено.

УЄФА допоможе Україні подолати наслідки пандемії у футболі, виділивши чималу суму.

Трансфери

Атлетіко знайшов сенсаційного кандидата на заміну Сімеоне – перемовини вже стартували.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії.

Арсенал став фаворитом у боротьбі за колишню зірку Шахтаря.

Футбол і коронавірус

ФІФА запропонувала революційне нововведення через коронавірус.

Українські легіонери в Бельгії ще мають шанс повернутися на поле. Рішення про долю першості вкотре відкладено.

Натомість генеральний директор дортмундської Борусії шокував наслідками невідновлення сезону в Бундеслізі.

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