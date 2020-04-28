Головні новини футболу 27 квітня: Відставка Маркевича-молодшого, сенсаційна заміна для Сімеоне, революція від ФІФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 квітня.
Україна
Одеський Чорноморець припиняє співпрацю з головним тренером команди Остапом Маркевичем. Після 19-ти турів "моряки" посідають десяту сходинку в Першій лізі (22 очки). "Вогню не буде": так прокоментував свою відставку син легендарного наставника.
Динамо не розпочинало переговори з Піварічем щодо нового контракту. Хорват поки ігнорує інші клуби.
Верховний суд заявив про тиск у справі Суркісів – розгляд справи на понад 1 мільярд відкладено.
УЄФА допоможе Україні подолати наслідки пандемії у футболі, виділивши чималу суму.
Трансфери
Атлетіко знайшов сенсаційного кандидата на заміну Сімеоне – перемовини вже стартували.
Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії.
Арсенал став фаворитом у боротьбі за колишню зірку Шахтаря.
Футбол і коронавірус
ФІФА запропонувала революційне нововведення через коронавірус.
Українські легіонери в Бельгії ще мають шанс повернутися на поле. Рішення про долю першості вкотре відкладено.
Натомість генеральний директор дортмундської Борусії шокував наслідками невідновлення сезону в Бундеслізі.