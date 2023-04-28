Наші за кордоном

Ілля Забарний зіграв 30 хвилин і допоміг Борнмуту втримати перемогу в АПЛ. Евертон з помилкою Віталія Миколенка розгромно програв Ньюкаслу.

Гвардіола влаштував полювання на Зінченка – українця назвали символом чемпіонського матчу. Казка Андрія Луніна закінчилась, адже конкурент повертається з лазарету.

Україна

Setanta Sports оголосила про припинення контракту з УПЛ. Динамо оголосило заявку на дебютний матч Шовковського на чолі команди.

Сергій Ребров, за новими чутками, не очолить збірну України. Шахтар поки не отримає бонусів за трансфер Мудрика в Челсі – лондонці не виконали необхідні умови.

Світ

Холанд перевершив рекорд Салаха в АПЛ, який тримався п'ять років. Манчестер Юнайтед віддав переможний матч Тоттенхему – "шпори" переродилися та оформили красивий камбек. Барселона розписала нічию з Челсі та вийшла у фінал жіночої Ліги чемпіонів.