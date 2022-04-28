Головні новини футболу 27 квітня: Ліверпуль наблизився до фіналу ЛЧ, Маліновський повернувся у феєричному матчі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 квітня.
Ліга чемпіонів
У середу відбувся другий півфінальний матч ЛЧ 2021/22. Ліверпуль впевнено обіграв Вільяреал завдяки ударній двохвилинці після перерви. Команда Юргена Клоппа забила двічі та є явним фаворитом на вихід у третій фінал під керівництвом німецького тренера – відео голів і огляд поєдинку на Енфілді.
Матч-відповідь відбудеться 3 травня в Іспанії. Переможець пари у фіналі зіграє із сильнішим у дуелі Манчестер Сіті – Реал (перший матч – 4:3).
Формат Ліги чемпіонів може зазнати серйозних змін – клуби хочуть скоротити вирішальні стадії.
Україна
В УПЛ не виключають розширення елітного дивізіону до 18 команд. Долю сезону 2021/22 у Першій та Другій лігах теж вже вирішено – офіційне ухвалення не за горами.
Українські клуби можуть отримати прямі путівки в групу ЛЧ та інших єврокубків – щедрий жест від УЄФА.
"Іноземці не розуміють, як можна голими руками зупиняти танк": голкіпер з Гонконгу разом із Зозулею жертвує для України.
Світ
Реал, Барселона і Ювентус ризикують пропустити один сезон Ліги чемпіонів – покарання за віру в Суперлігу.
Інтер з жахливим фейлом кіпера програв Болоньї та залишив Мілан лідером чемпіонату Італії. В іншому матчі Серії А Аталанта і Торіно забили 8 голів на двох (з них 4 – з пенальті). Руслан Маліновський повернувся на поле після травми – українець відіграв останні хвилини феєричного поєдинку, але нічим не відзначився.