Ліга чемпіонів

У середу відбувся другий півфінальний матч ЛЧ 2021/22. Ліверпуль впевнено обіграв Вільяреал завдяки ударній двохвилинці після перерви. Команда Юргена Клоппа забила двічі та є явним фаворитом на вихід у третій фінал під керівництвом німецького тренера – відео голів і огляд поєдинку на Енфілді.

Матч-відповідь відбудеться 3 травня в Іспанії. Переможець пари у фіналі зіграє із сильнішим у дуелі Манчестер Сіті – Реал (перший матч – 4:3).

Формат Ліги чемпіонів може зазнати серйозних змін – клуби хочуть скоротити вирішальні стадії.

Україна

В УПЛ не виключають розширення елітного дивізіону до 18 команд. Долю сезону 2021/22 у Першій та Другій лігах теж вже вирішено – офіційне ухвалення не за горами.

Українські клуби можуть отримати прямі путівки в групу ЛЧ та інших єврокубків – щедрий жест від УЄФА.

"Іноземці не розуміють, як можна голими руками зупиняти танк": голкіпер з Гонконгу разом із Зозулею жертвує для України.

Світ

Реал, Барселона і Ювентус ризикують пропустити один сезон Ліги чемпіонів – покарання за віру в Суперлігу.

Інтер з жахливим фейлом кіпера програв Болоньї та залишив Мілан лідером чемпіонату Італії. В іншому матчі Серії А Аталанта і Торіно забили 8 голів на двох (з них 4 – з пенальті). Руслан Маліновський повернувся на поле після травми – українець відіграв останні хвилини феєричного поєдинку, але нічим не відзначився.