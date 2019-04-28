Головні новини футболу 27 квітня: Барселона – чемпіон Іспанії, БД зазнала фатальної поразки, Ребров підкорив Угорщину

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 квітня.

Європа

Барселона офіційно стала чемпіоном Іспанії. У титульному поєдинку каталонці мінімально здолали Леванте. Єдиний гол у зустрічі забив Лео Мессі. Аргентинець вдесяте виграв Прімеру – рекорд клубу. Також він став першим іноземцем в іспанській лізі, який став 10-разовим чемпіоном. Атлетіко свій матч також виграв, однак гандикап Барселони достатній для дострокового тріумфу.

Дортмундська Борусія припустилася фатальної помилки, програвши в дербі Шальке. Рурська битва запам'яталася скандальним суддівством з червоними картками та слабкою грою "джмелів", які пропустили 4 голи від кризових партнерів Коноплянки. Чемпіонські перегони в Бундеслізі фактично завершені – Баварія має на одне очко більше та гру в запасі. Наставник Борусії публічно змирився з втратою шансів на титул.

У центральному матчі Серії А Інтер розписав нічию з Ювентусом. "Нерадзуррі" створили достатньо гольових моментів, але відзначилися лише завдяки божевільному голу Наінгголана – бельгієць змусив трибуни Джузеппе Меацца шаленіти. "Стара синьйора" зіграла далеко не найкращий свій матч, але здобула нічию. Чинних чемпіонів врятував голкіпер і Роналду – Кріштіану 600-м голом у клубній кар'єрі ефектно зрівняв рахунок.

Видовищний фінал Кубка Франції завершився на користь Ренна – нещодавній суперник Динамо став володарем трофею. ПСЖ поступився супернику в серії післяматчевих пенальті та вперше з сезону-2012/13 не зумів виграти бодай два внутрішні турніри.

Наші за кордоном

Сергій Ребров, Іван Петряк і Ігор Харатін стали чемпіонами Угорщини з Ференцварошем. Вже у статусі переможця ліги команда українців програла вчорашній матч, попри гол Харатіна.

Андрій Ярмоленко після тривалого перебування в лазареті повернувся до тренувань з м'ячем. Партнери українця по Вест Хему підготували ще й приємний сюрприз, сенсаційно обігравши Тоттенхем в АПЛ. Однак клуб планує підписати Андрію конкурента.

Невдало виступили наші легіонери в Сегунді. Євген Селезньов, вийшовши на 90-й хвилині матчу, не допоміг Малазі врятуватись від поразки. Роман Зозуля отримав третю червону картку, а його Альбасете поступився лідеру дивізіону та погіршив свої шанси на вихід у Прімеру.

Руслан Маліновський віддав асист за Генк, чим допоміг команді здолати Гент. Хавбек збірної України дуже близький до перемоги в чемпіонаті Бельгії.

"Динамівське" дербі в Туреччині завершилося нічиєю, а Микола Морозюк став найкращим гравцем своєї команди. Едуард Соболь у Чехії оформив асист у матчі Яблонця та посприяв розгрому конкурента.

Україна

Олімпік у неймовірному стилі переміг Карпати та опустив львів'ян у зону перехідних матчів. Донеччани вирвали вікторію в останні 10 хвилин зустрічі. Вболівальники Карпат були обурені футболом своєї команди та поговорили з гравцями після матчу: "Ми завалимося в роздягальню, дамо їм п**ди". Наставник Карпат знищив своїх підопічних: "Це просто божевілля! Я вже втомився це терпіти".

В другому матчі ігрового дня Ворскла в компенсований час здобула вольову перемогу над Чорноморцем. Голкіпер "моряків" відзначився курйозним автоголом, який приніс полтавцям 3 очки. Сьогодні свої поєдинки проведуть Динамо та Шахтар.