Головні новини футболу 27 грудня: трансферні чутки навколо Динамо і гравців збірної, осічка МЮ в АПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 грудня.
Україна
Одразу четверо українців увійшли до топ-50 найкращих футболістів світу U-21.
Мірча Луческу визнаний тренером року в УПЛ, а от Роберто Де Дзербі пролетів повз топ-3.
Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву.
Трансфери
СК Дніпро-1 озвучив ціну Довбика – потенційним покупцям доведеться серйозно витратитися.
Харківський Металіст оформив перший зимовий трансфер. Голкіпер Ворскли Дмитро Різник зацікавив клуби з Європи, а Віктор Циганков хоче піти з Динамо. Кияни, у свою чергу, начебто цікавляться вінгером з Ізраїлю.
Український футболіст перебрався у чемпіонат Бразилії.
ПСЖ відпустив вихованця Барселони в Іспанію.
Інші головні події
Манчестер Юнайтед втримав нічию у важкому матчі з Ньюкаслом, який іде передостаннім в АПЛ.
Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів.
Олександр Зінченко дав Ман Сіті суперзброю, але оголив раптову проблему – Англія реагує на історичні 9 голів у матчі з Лестером.