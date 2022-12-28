Україна

Одразу четверо українців увійшли до топ-50 найкращих футболістів світу U-21.

Мірча Луческу визнаний тренером року в УПЛ, а от Роберто Де Дзербі пролетів повз топ-3.

Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву.

Трансфери

СК Дніпро-1 озвучив ціну Довбика – потенційним покупцям доведеться серйозно витратитися.

Харківський Металіст оформив перший зимовий трансфер. Голкіпер Ворскли Дмитро Різник зацікавив клуби з Європи, а Віктор Циганков хоче піти з Динамо. Кияни, у свою чергу, начебто цікавляться вінгером з Ізраїлю.

Український футболіст перебрався у чемпіонат Бразилії.

ПСЖ відпустив вихованця Барселони в Іспанію.

Інші головні події

Манчестер Юнайтед втримав нічию у важкому матчі з Ньюкаслом, який іде передостаннім в АПЛ.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів.

Олександр Зінченко дав Ман Сіті суперзброю, але оголив раптову проблему – Англія реагує на історичні 9 голів у матчі з Лестером.