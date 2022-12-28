Україна

СК Дніпро-1 втратить легіонера у зимове трансферне вікно. Євген Красніков особисто підтвердив відхід гравця.

Віктор Циганков може залишитись без варіанту в Європі – потенційний клуб вже знайшов новачка на місце Гакпо.

Львівські Карпати підписали вихованця Динамо з досвідом виступів у Європі. Це перший зимовий новачок "зелено-білих".

Рейтинг найбагатших українців: Ахметов втратив майже 10 мільярдів доларів, Ярославський і Коломойський здають позиції.

Шахтар відхилив першу пропозицію Арсенала за Михайла Мудрика – 55 мільйонів фунтів "гірникам" замало. "Каноніри" одразу підвищили ставки, але Рінат Ахметов може заблокувати трансфер. До слова, Мудрик без проблем може виїхати з України у випадку переходу в Арсенал, а от до іншого українця можуть виникнути питання.

АПЛ

У вівторок відбулися два матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги. Челсі перервав 5-матчеву серію без перемог, але знову втратив важливого гравця. Манчестер Юнайтед без проблем розбив аутсайдера чемпіонату.

Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом.

Інші головні події

Кріштіану Роналду в Аль-Наср – президент аравійців вперше прокоментував чутки про перехід легендарного португальця.

Аякс офіційно розірвав контракт з Бліндом – 333 матчі, 11 трофеїв і зупинка серця за 20 років разом.