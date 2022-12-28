Головні новини футболу 27 грудня: сага імені Мудрика, трансфери українських клубів, перемоги грандів в АПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 27 грудня.
Україна
СК Дніпро-1 втратить легіонера у зимове трансферне вікно. Євген Красніков особисто підтвердив відхід гравця.
Віктор Циганков може залишитись без варіанту в Європі – потенційний клуб вже знайшов новачка на місце Гакпо.
Львівські Карпати підписали вихованця Динамо з досвідом виступів у Європі. Це перший зимовий новачок "зелено-білих".
Рейтинг найбагатших українців: Ахметов втратив майже 10 мільярдів доларів, Ярославський і Коломойський здають позиції.
Шахтар відхилив першу пропозицію Арсенала за Михайла Мудрика – 55 мільйонів фунтів "гірникам" замало. "Каноніри" одразу підвищили ставки, але Рінат Ахметов може заблокувати трансфер. До слова, Мудрик без проблем може виїхати з України у випадку переходу в Арсенал, а от до іншого українця можуть виникнути питання.
АПЛ
У вівторок відбулися два матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги. Челсі перервав 5-матчеву серію без перемог, але знову втратив важливого гравця. Манчестер Юнайтед без проблем розбив аутсайдера чемпіонату.
Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом.
Інші головні події
Кріштіану Роналду в Аль-Наср – президент аравійців вперше прокоментував чутки про перехід легендарного португальця.
Аякс офіційно розірвав контракт з Бліндом – 333 матчі, 11 трофеїв і зупинка серця за 20 років разом.