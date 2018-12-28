Головні новини футболу 27 грудня: Ротань очолив збірну України U-21, Блохін став функціонером

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 грудня.

Збірна України

Руслан Ротань став головним тренером збірної України U-21. Екс-хавбек національної команди вже прокоментував призначення тренером молодіжки.

У Федерації футболу України розповіли, чому вирішили призначити Ротаня наставником збірної U-21. А колишній тренер головної збірної Олег Блохін отримав посаду в ФФУ – він буде співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу.

Також стало відомо, що матч відбору до Євро-2020 Україна – Португалія зіграють на НСК Олімпійський у Києві.

Трансфери

Азербайджанський Карабах зробив пропозицію ПАОКу щодо трансферу Євген Хачеріді. Натомість агент Іван Піроженко спростував чутки про від'їзд українця з Греції.

У той же час форвард Євген Буднік прагне розірвати контракт із Ламією і покинути Грецію. Зате колишній нападник Шахтаря Арабідзе може перейти в Десну з португальського Насьонала.

Київське Динамо хоче отримати за Циганкова 50 млн євро – агент. Відомий посередник Дмитро Селюк прокоментував імовірність трансферу Циганкова в європейський клуб.

Інші топ-події

Англійська Прем'єр-ліга перетнула екватор сезону: Вест Хем здобув вольову перемогу над Саутгемптоном на виїзді. Інтрига імені Ліверпуля та Манчестер Сіті, косовський бомбардир, провал на 100 млн фунтів – підсумки першого кола АПЛ.

Іспанська Барселона презентувала Мурільйо – маленька донечка футболіста "запалила" на Камп Ноу. Італійський Мілан готується звільнити Гаттузо з посади головного тренера.

Тим часом ФІФА змінила правила допінг-контролю – нововведення набудуть чинності в січні.