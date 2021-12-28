Англія

В АПЛ завершився 15 тур. Ліверпуль сенсаційно втратив очки з аутсайдером чемпіонату, а Вест Хем розійшовся миром з Бернлі. Андрій Ярмоленко відіграв другий тайм і взяв участь у двох гольових атаках.

Тоттенхем теж не виграв, хоч і забив вже на 1-й хвилині – команда Жозе Моурінью не перемагє вже у 4-х матчах і впала за межі зони Ліги чемпіонів. Після 15-ти турів Ліверпуль лідирує в чемпіонаті, Евертон піднявся вже на друге місце.

Україна

Мар'ян Швед забив дебютний гол у Бельгії – переможний для його команди.

Віктор Коваленко може покинути Шахтар вже у січні. Аталанта готова заплатити за українського хавбека, щоб не чекати завершення його контракту з "гірниками". Інший гравець Шахтаря – Анатолій Трубін – потрапив у коло інтересів Інтера.

Олег Блохін оцінив перспективи збірної України на Євро-2020 і відборі на чемпіонат світу-2022. Легенда Динамо і "синьо-жовтих" налаштований оптимістично.

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Світ

Наставник Баварії став найкращим тренером 2020 року, отримавши престижну нагороду. Роберт Лєвандовскі – найкращий гравець року, а от Роналду визнали найкращим футболістом століття.

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