Головні новини футболу 27 червня: Зоря наблизила Динамо до ЛЧ, Барселона віддалилася від титулу, Роббен шокував камбеком

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 червня.

Україна

У центральному матчі 28-го туру УПЛ Зоря не зуміла переграти немотивований Шахтар і дала шанс Динамо відірватися. Віктор Скрипник стає найгіршим суперником для Луїша Каштру, невдала копія Динамо, дуель капітанів і важкі чемпіони.

Карпати та Львів зіграли внічию учетверте в сезоні – "зелено-білі" продовжили жахливу безвиграшну серію. Колос обіграв Олександрію завдяки вихованцям Динамо та перервав кошмарну серію – шедевр Ковальця не врятував "містян".

Артем Федецький знайшов собі нову команду. Ігор Суркіс дорікнув УАФ за тиск на арбітрів – екс-форвард Динамо отримав ярлик "колишня легенда". Динамо вирушило на матч проти Десни з вражаючими кадровими втратами. Тренер Інтернасьйоналя прагне підписати Тайсона та вже розмовляв з бразильцем щодо трансферу.

Наші за кордоном

Олександр Зубков став повноправним гравцем Ференцвароша – клуб Сергія Реброва викупив вінгера в Шахтаря. Альбасете здолав Расінг і відірвався від зони вильоту – Роман Зозуля оформив годину гри в більшості та заробив пенальті.

Євген Чеберко покине Зорю заради ЛАСКа – тренер австрійців підтвердив домовленість. Андерлехт знайшов альтернативу Богдану Михайліченку – трансфер лідера Зорі під загрозою зриву.

Шахтар Юрія Вернидуба втратив очки у третьому матчі поспіль – команда нашого фахівця не впоралась з аутсайдером. Євген Хачеріді та Артем Мілевський не врятували Динамо Брест від поразки – команда українців покинула зону єврокубків.

Європа

Барселона втратила перемогу над Сельтою через жахливу гру в обороні та дала Реалу шанс відірватися в чемпіонських перегонах. Провальний вибір Сетьєна, персональне пекло тер Штегена та VAR нівелюють шедевр Мессі-Суарес. Атлетіко впевнено переграв Алавес і закріпився на третьому місці.

Завершився чемпіонат Німеччини. Борусія М пробилася в Лігу чемпіонів. Вердер фантастично врятувався від прямого вильоту, вигравши з тенісним рахунком. Борусія Д зганьбилась домашнім розгромом, а Вернер поставив ефектну крапку за РБ Лейпциг. Баварія розбила суперника Шахтаря, а Томас Мюллєр встановив рекорд Бундесліги.

Манчестер Юнайтед драматично дотиснув Норвіч у компенсований час і вийшов у півфінал Кубка Англії. Лаціо здобув вольову перемогу над Фіорентиною та зберіг шанси на скудетто.

Ар'єн Роббен офіційно оголосив про відновлення кар'єри – легенда знову гратиме за рідний клуб. Реал та Інтер узгодили трансфер потужного латераля. П'яніч та Артур вже сьогодні пройдуть медогляди для Барселони і Ювентуса.