Євро-2020

У неділю двома матчами продовжилася стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Головна сенсація була зафіксована в Будапешті, де збірна Чехії перемогла Нідерланди і вийшла у чвертьфінал. Антигероєм поєдинку став Маттейс Де Лігт, який отримав пряму червону картку в другому таймі. Саме після цього чехи забили двічі та відправили команду де Бура додому – відео голів і огляд матчу.

В іншому поєдинку Бельгія мінімально здолала Португалію та у чвертьфіналі зіграє з Італією. Кріштіану Роналду не зумів забити, але з 5-ма м'ячами поки залишається найкращим бомбардиром чемпіонату – відеоогляд поєдинку. Чинні чемпіони Європи склали свої повноваження.

Таким чином, відомі вже дві пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Втрата у збірної Хорватії. Іван Перішіч здав позитивний тест на коронавірус та був відправлений на ізоляцію. Проти Іспанії він не зіграє.

Збірна України

Андрій Шевченко отримав приємні новини з лазарету команди напередодні вильоту до Глазго. Саме там 29 червня Україна зіграє проти Швеції в рамках 1/8 фіналу Євро-2020.

До слова, "синьо-жовті" дізналися склад суддівської бригади, яка працюватиме на грі зі шведами.

Принижував Реал, відмовлявся грати через расизм, коштує 60 млн євро – головна небезпека для України в плей-офф Євро-2020.

Інші головні події

Микола Морозюк став вільним агентом. Колишній капітан Динамо покинув турецький Різеспор.

Луцька Волинь отримала нового тренера після відставки Василя Сачка, а Владислав Кулач покинув Ворсклу, в складі якої став найкращим бомбардиром УПЛ.

Ігор Суркіс нагородив гравців Динамо щедрими преміальними. Мірча Луческу забрав мільйон доларів і розподілив решту суми.

"Мене вдарив тренер, я йшов і плакав": останнє інтерв’ю Чубарова – легендарний адміністратор Динамо обожнював поезію.