toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЄВРО-2020 ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Головні новини футболу 27 березня: УЄФА відкрив справу проти України через Мораєса, Баварія підписала гравця за 80 млн

07:00 1363 Читать на русском
Головні новини футболу 27 березня: УЄФА відкрив справу проти України через Мораєса, Баварія підписала гравця за 80 млн
УЄФА відкрив справу проти України через натуралізацію Мораєса

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 27 березня.

"Справа Мораєса": УЄФА відкрив провадження проти України

УЄФА відреагував на скаргу Федерацій Люксембургу та Португалії, які вимагають зарахувати збірній Україні технічні поразки через участь у матчах відбору на Євро-2020 Жуніора Мораєса. Керівний орган європейського футболу вже відкрив провадження та розгляне справу на одному з найближчих засідань.

Якщо натуралізацію Мораєса визнають такою, що була здійснена з порушенням, Україні загрожують 2 технічні поразки. Сам нападник вважає, що все було законно, а ФФУ перевірила всі дані перед його викликом у збірну.

Цікаво, що у складі збірної Люксембургу може бути аналогічний прецедент. На думку ЗМІ, автор вирішального автогола в матчі з Україною Жерсон Родрігес також натуралізований з порушенням.

Україна

Василь Сачко офіційно покинув Ворсклу, яку очолював з 2013 року. Клуб та тренер вирішили припинити співпрацю після непотрапляння полтавців у першу шістку УПЛ. Під керівництвом Сачка команда тричі грала у єврокубках та ставала бронзовим призером УПЛ 2017/18.

Полтавський клуб вже визначився з кандидатурами на посаду наступного головного тренера.

Сантос роздумує над поверненням Вітора Буено. Оренда хавбека у складі Динамо розрахована до літа 2020 року, але бразильський клуб хоче повернути гравця, який не має ігрової практики у команді Олександра Хацкевича.

Шахтар розгромив Олімпік у контрольному матчі. Всі голи в активі бразильських футболістів.

Інші головні події

Баварія офіційно підписала Лукаса Ернандеса. 22-річний захисник Атлетіко обійшовся мюнхенцям у 80 млн євро. Це рекордний трансфер захисника в історії футболу, згідно даних Transfermarkt.

Ліонель Мессі повернувся в загальну групу Барселони. Аргентинець залікував травму та готовий до дербі проти Еспаньйола.

Телеканали "Футбол 1/2" транслюватимуть чемпіонат Бельгії. За інформацією ЗМІ, перші поєдинки будуть показані вже наступних вихідних.

Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
3
хв
СК Дніпро-1
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук