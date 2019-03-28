Головні новини футболу 27 березня: УЄФА відкрив справу проти України через Мораєса, Баварія підписала гравця за 80 млн

УЄФА відкрив справу проти України через натуралізацію Мораєса

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 27 березня.

"Справа Мораєса": УЄФА відкрив провадження проти України

УЄФА відреагував на скаргу Федерацій Люксембургу та Португалії, які вимагають зарахувати збірній Україні технічні поразки через участь у матчах відбору на Євро-2020 Жуніора Мораєса. Керівний орган європейського футболу вже відкрив провадження та розгляне справу на одному з найближчих засідань.

Якщо натуралізацію Мораєса визнають такою, що була здійснена з порушенням, Україні загрожують 2 технічні поразки. Сам нападник вважає, що все було законно, а ФФУ перевірила всі дані перед його викликом у збірну.

Цікаво, що у складі збірної Люксембургу може бути аналогічний прецедент. На думку ЗМІ, автор вирішального автогола в матчі з Україною Жерсон Родрігес також натуралізований з порушенням.

Україна

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