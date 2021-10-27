Україна

Олександрія вийшла у чвертьфінал Кубка України, розгромивши Металіст 1925. Команди подарували видовище з сімома голами. Сьогодні відбудуться наступні матчі цього раунду. Динамо гратиме з Маріуполем, а Шахтар – з Чорноморцем. Супряга, Буяльський і Де Пена не поїхали з Динамо на гру. Шахтар жорстко відповів журналісту на критику клубу.

Жіноча збірна України знищена Іспанією у відборі до чемпіонату світу. Грандіозний розрив у класі не залишив шансів – наші дівчата пропустили шість сухих голів.

Олександр Петраков здивував заявкою збірної України на матч життя – велика різниця з Шевченком, 2 ключові ходи. Син Сергія Реброва зізнався, що тато має амбіції очолити збірну України. Стало відомо, чи пустять фанатів на матч Україна – Болгарія.

Європа

Уле Гуннар Сульшер втримався на чолі Манчестер Юнайтед після ганебної поразки від Ліверпуля. Керівництво вирішило дати норвежцю ще один шанс. Він заручився підтримкою Фергюсона, а кандидатура Конте викликала суперечки в клубі.

Помер екс-тренер Рейнджерс Волтер Сміт – він завоював 10 чемпіонств і виводив команду в фінал Кубка УЄФА.

Мілан очолив Серію А завдяки мінімальній звитязі над Торіно. Челсі дотиснув Саутгемптон у серії пенальті, Арсенал на класі здолав Лідс у Кубку англійської ліги. Дубль Азара врятував Борусію Д у Кубку Німеччини, мінімальна звитяга РБ Лейпциг, погром від Хоффенхайма, фіаско Шальке.

Наші за кордоном

Віктор Коваленко допоміг Спеції втриматися над зоною вильоту. Українець провів непоганий матч, але фатальний пенальті на останніх хвилинах позбавив перемоги над Дженоа. Реал оголосив заявку на наступний матч Прімери з поганими новинами для Андрія Луніна. Мар'ян Швед забив вперше за 2 місяці, посприявши виходу Мехелена у наступну стадію Кубка Бельгії.