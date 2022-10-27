Наші в єврокубках

12 команд достроково вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів – на одне з вакантних місць претендує Шахтар. Рух упевнено здолав Галатасарай на культовій арені у першому матчі фіналу плей-офф Юнацької ліги УЄФА U-19.

Сьогодні свої матчі у єврокубках проведуть Динамо та СК Дніпро-1. Обидві українські команди зіграють проти кіпріотів. Анонси незабаром з'являться на сайті. Мірча Луческу озвучив ціну перемоги для киян.

Україна

Відомий ультрас Динамо загинув, захищаючи Україну. Європейський суд прийняв позов УАФ про компенсацію збитків, завданих Росією. Суркіс більше не запрошуватиме "динамівських сердець" головними тренерами.

Шахтар значно підвищив вартість Мудрика – топ-інсайдер знову вражений українцем після феєрії в Лізі чемпіонів. Михайло готовий покинути Шахтар заради АПЛ – ЗМІ розкрив план українця, який вже дав згоду на перехід.

Ліга чемпіонів

Інтер вибив Барселону з Ліги чемпіонів, обігравши Вікторію. Самі каталонці вшосте поспіль програли Баварії. Атлетіко вилетів з ЛЧ з божевільним кінцем (пенальті після фінального свистка), а Тоттенхем вийшов в 1/8 фіналу лише на кілька секунд. Ліверпуль розгромив Аякс і позбавив його шансів на плей-офф Ліги чемпіонів, а Наполі розбив Рейнджерс.