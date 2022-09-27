Збірні України

Національна збірна сьогодні зіграє останній матч Ліги націй. Анонс поєдинку проти Шотландії незабаром з'явиться на сайті. Україну влаштує тільки перемога, а супернику достатньо нічиєї. Олександр Петраков заінтригував своїм майбутнім та анонсував кадрові зміни.

Молодіжна збірна також сьогодні проведе вирішальний матч. Україна U-21 зіграє зі Словаччиною за вихід на Євро-2023. Юнакам також потрібна перемога. "Синьо-жовті" виступають фаворитом зустрічі. Руслан Ротань пообіцяв зробити все, щоб виконати завдання.

УПЛ

Матч Динамо і Шахтаря не відбудеться у Лондоні – директор "гірників" назвав причину та запасні міста. Зоря стала наймолодшою командою УПЛ, Шахтар – у топ-3, Динамо далеко позаду. Зоря може підписати чемпіона світу.

Ліга націй

Італія переграла Угорщину та вийшла у плей-офф Ліги націй. Героєм став літаючий Доннарумма. Англія та Німеччина розписали нічию у перестрілці з шістьма голами та феєричним камбеком "трьох левів". Цітаішвілі голом допоміг Грузії підвищитись у класі, а Румунія покарала скандальних боснійців.