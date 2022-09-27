Головні новини футболу 26 вересня: вирішальні матчі збірної України та молодіжки, успіх Італії, шоу на Вемблі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 вересня.
Збірні України
Національна збірна сьогодні зіграє останній матч Ліги націй. Анонс поєдинку проти Шотландії незабаром з'явиться на сайті. Україну влаштує тільки перемога, а супернику достатньо нічиєї. Олександр Петраков заінтригував своїм майбутнім та анонсував кадрові зміни.
Молодіжна збірна також сьогодні проведе вирішальний матч. Україна U-21 зіграє зі Словаччиною за вихід на Євро-2023. Юнакам також потрібна перемога. "Синьо-жовті" виступають фаворитом зустрічі. Руслан Ротань пообіцяв зробити все, щоб виконати завдання.
УПЛ
Матч Динамо і Шахтаря не відбудеться у Лондоні – директор "гірників" назвав причину та запасні міста. Зоря стала наймолодшою командою УПЛ, Шахтар – у топ-3, Динамо далеко позаду. Зоря може підписати чемпіона світу.
Ліга націй
Італія переграла Угорщину та вийшла у плей-офф Ліги націй. Героєм став літаючий Доннарумма. Англія та Німеччина розписали нічию у перестрілці з шістьма голами та феєричним камбеком "трьох левів". Цітаішвілі голом допоміг Грузії підвищитись у класі, а Румунія покарала скандальних боснійців.