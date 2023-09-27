Україна

Шахтар вийшов у чвертьфінал Кубка України, розгромивши Верес – Бондаренко віддав асист і забив шедевр. Олександрія вибила Рух з Кубка України завдяки автоголу капітана у доданий час.

Андрій Шевченко став радником Президента України. Збірна України U-21 оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2025 проти Люксембургу та Англії. Жіноча збірна України поступилась Польщі у Лізі націй.

Наші за кордоном

Яремчук ризикує пропустити ще один матч Ла Ліги. Роман отримав остаточний вердикт від тренера Валенсії щодо дебюту. Циганков і Довбик допомогли випередити навіть Барселону – клуб українців очолив бомбардирський рейтинг топ-5 ліг Європи.

Ярмолюк міг стати гравцем Динамо або Шахтаря – хавбек зізнався, чому перебрався до Англії. Гармаш долучився до розгрому у Кубку Хорватії – екс-зірка Динамо здобув першу перемогу у складі Осієка.

Європа

УЄФА хоче повернути до змагань російські команди вже в цьому сезоні, але Англія офіційно відмовилася грати з окупантами навіть після ганебного рішення УЄФА. Суперкубок УЄФА-2024 офіційно прийме стадіон з жахливими спогадами для українців.

Президент Ла Ліги не виключає, що Барселону можуть понизити в класі за підсумками корупційного скандалу. Реал готовий рятувати сезон трансфером за 30 мільйонів – Перес визнав свою помилку.