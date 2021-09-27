Україна

Зоря розтрощила СК Дніпро-1 у центральному матчі 9 туру Прем'єр-ліги. Далі в луганців великий поєдинок у Лізі конференцій проти Роми.

Львів переміг Минай у матчі з двома шедевральними голами. Металіст 1925 переміг Десну, обірвавши 5-матчеву безвиграшну серію в УПЛ.

Шахтар хоче зберегти Марлоса – екс-зірка збірної України має інші плани після завершення контракту. Металіст декласував Кривбас у битві лідерів Першої ліги.

Європа

Барселона розгромила Леванте і увірвалась у топ-5 Ла Ліги – феєричний Депай і казкове повернення Фаті. Ювентус у важкому матчі перестріляв Сампдорію, але зазнав жахливої втрати перед топ-матчем в Лізі чемпіонів.

Яскравий футбол подарували в Лондоні та Римі. Тамтешні дербі виграли номінальні господарі. Арсенал впевнено переміг Тоттенхем та обійшов "шпор" у таблиці АПЛ. Рома програла Лаціо перед виїздом в Україну – чинник Іммобіле перевершив зброю Моурінью.

Наші за кордоном

Напередодні Руслан Маліновський і Роман Яремчук запалили в Європі. Маліновський став найкращим гравцем матчу проти Інтера за версією статистичного порталу. "Ми вже почали думати про матч з Барселоною в Лізі чемпіонів": тренер пояснив гіршу гру Бенфіки після заміни Яремчука.