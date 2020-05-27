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Головні новини футболу 26 травня: УПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону, вирішальний крок Баварії до чемпіонства

07:00 13 Читать на русском
Головні новини футболу 26 травня: УПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону, вирішальний крок Баварії до чемпіонства
Головні новини футболу 26 травня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 травня.

Україна

УПЛ офіційно визначила дату відновлення сезону – Шахтар і Динамо закриють тур. Суркіси не зможуть дивитися матчі Динамо на стадіоні через курйозну причину. Матчі Кубка України гратимуть з новим правилом – його вже встигли випробувати європейські чемпіонати.

Скільки в Італії готові платити за Циганкова – скромні цифри, які не влаштовують Динамо. Віктор має дві проблеми: як нам стало відомо, на лідера киян претендує лише один клуб.

Динамо проведе спаринг з Олімпіком перед рестартом УПЛ. Кияни зробили заяву щодо подальшої долі орендованих гравців. Шахтар бореться з Манчестер Сіті та Барселоною за "нового Фернандінью". Ще один легіонер оголосив про відхід з Карпат.

Європа

Баварія мінімально здолала дортмундську Борусію завдяки божественному голу Кімміха. Der Klassiker дарує Мюнхену титул і підписує вирок Фавру – розкішно проявив себе канадський монстр, сумний вечір Холанда. У Баварії вже солідний гандикап перед конкурентами, який фактично гарантує їй восьме поспіль чемпіонство.

В інших матчах ігрового дня Бундесліги суперник Шахтаря сенсаційно знищив Байєр, Айнтрахт врятував нічию у матчі з шістьма голами, а Гладбах не зумів обіграти слабкий Вердер.

Зідан – найкращий тренер Ліги чемпіонів, Фергюсон поза топ-5, а Клопп не потрапив до списку. Зате Ліверпуль має найбільшу армію вболівальників у мережі – топ-5 найпопулярніших клубів світу. Мілан відреагував на травму Ібрагімовіча – справи шведа не надто погані.

Наші за кордоном

Сергій Ребров "маринує" молодь Ференцвароша, а Ігор Харатін і Олександр Зубков – в топі рейтингу довіри. Іван Петряк з Фехерваром вилетів з Кубка Угорщини – за трофей боротимуться інші четверо українців.

Аталанта придивилася конкурента Руслану Маліновському в складі одного з лідерів Ередивізі. Шаблій розповів, як карантин вплинув на позиції Андрія Ярмоленка у Вест Хемі.

Екс-гравці збірної України і Динамо стали перлинами екзотичного чемпіонату – як знайти перший клуб за 2 роки. "Мілевський приходив на тренування першим": творець чемпіонів із Бреста – про купівлю Хачеріді і шок від збірної України.

blog_ava
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