Головні новини футболу 26 травня: УПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону, вирішальний крок Баварії до чемпіонства

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 травня.

Україна

УПЛ офіційно визначила дату відновлення сезону – Шахтар і Динамо закриють тур. Суркіси не зможуть дивитися матчі Динамо на стадіоні через курйозну причину. Матчі Кубка України гратимуть з новим правилом – його вже встигли випробувати європейські чемпіонати.

Скільки в Італії готові платити за Циганкова – скромні цифри, які не влаштовують Динамо. Віктор має дві проблеми: як нам стало відомо, на лідера киян претендує лише один клуб.

Динамо проведе спаринг з Олімпіком перед рестартом УПЛ. Кияни зробили заяву щодо подальшої долі орендованих гравців. Шахтар бореться з Манчестер Сіті та Барселоною за "нового Фернандінью". Ще один легіонер оголосив про відхід з Карпат.

Європа

Баварія мінімально здолала дортмундську Борусію завдяки божественному голу Кімміха. Der Klassiker дарує Мюнхену титул і підписує вирок Фавру – розкішно проявив себе канадський монстр, сумний вечір Холанда. У Баварії вже солідний гандикап перед конкурентами, який фактично гарантує їй восьме поспіль чемпіонство.

В інших матчах ігрового дня Бундесліги суперник Шахтаря сенсаційно знищив Байєр, Айнтрахт врятував нічию у матчі з шістьма голами, а Гладбах не зумів обіграти слабкий Вердер.

Зідан – найкращий тренер Ліги чемпіонів, Фергюсон поза топ-5, а Клопп не потрапив до списку. Зате Ліверпуль має найбільшу армію вболівальників у мережі – топ-5 найпопулярніших клубів світу. Мілан відреагував на травму Ібрагімовіча – справи шведа не надто погані.

Наші за кордоном

Сергій Ребров "маринує" молодь Ференцвароша, а Ігор Харатін і Олександр Зубков – в топі рейтингу довіри. Іван Петряк з Фехерваром вилетів з Кубка Угорщини – за трофей боротимуться інші четверо українців.

Аталанта придивилася конкурента Руслану Маліновському в складі одного з лідерів Ередивізі. Шаблій розповів, як карантин вплинув на позиції Андрія Ярмоленка у Вест Хемі.

Екс-гравці збірної України і Динамо стали перлинами екзотичного чемпіонату – як знайти перший клуб за 2 роки. "Мілевський приходив на тренування першим": творець чемпіонів із Бреста – про купівлю Хачеріді і шок від збірної України.