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Головні новини футболу 26 травня: Мілан пролетів повз ЛЧ, Лунін повертається в Реал, різні перемоги Динамо та Шахтаря

07:00 488 Читать на русском
Головні новини футболу 26 травня: Мілан пролетів повз ЛЧ, Лунін повертається в Реал, різні перемоги Динамо та Шахтаря
Динамо здолало Львів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 травня.

УПЛ

31-й тур УПЛ завершився трьома матчами верхньої шістки. Динамо перемогло Львів, поступаючись по ходу поєдинку. Під завісу матчу голи Артема Бєсєдіна та Микити Бурди принесли "біло-синім" важкі 3 очки. До слова, перед початком гри кияни презентували нову форму, у якій гратимуть в наступному сезоні. Після гри президент Динамо Ігор Суркіс спростував чутки про ймовірний трансфер Віктора Циганкова.

Шахтар розгромив Маріуполь та опустив приазовців на 5 місце чемпіонату. Тепер у наступному турі команді Бабича для того, щоб посісти 4 позицію, необхідно перемагати Зорю. Луганці у звітному турі обіграли Олександрію, яка ще раніше забезпечила собі бронзові нагороди чемпіонату України 2018/19.

Перед заключним туром у цій групі лише одна інтрига – хто посяде 4 місце, яке дає право стартувати у кваліфікації Ліги Європи на один раунд пізніше.

Збірна України

Збірна України продовжує підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу. На серед у команди Андрія Шевченка запланований спаринг проти переможця Першої ліги СК Дніпро-1.

Також національна команда зазнала втрати – Денис Бойко вибув на 3 тижні через ушкодження та практично не має шансів відновитись до найближчих поєдинків.

Наставник "синьо-жовтих" пояснив виклик Андрія Ярмоленка у національну команду. Нагадаємо, вінгер Вест Хема пропустив більш ніж півроку через травму.

Інші головні події

Андрій Лунін повертається в Реал. Голкіпер, який сезон 2018/19 провів на правах оренди за Леганес, вже попрощався з одноклубниками.

Завершився сезон Серії А 2018/19. Аталанта та Інтер вийшли в Лігу чемпіонів, Мілан і Рома гратимуть в Лізі Європи. До слова, столичний клуб попрощався з Даніеле Де Россі, який провів останній матч за "джалороссі".

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