Україна

Донецький Шахтар розгромив Сілекс і завершив перший збір дебютною перемогою в році – відеоогляд спарингу з шедеврами Корнієнка та Степаненка.

Київське Динамо визначилось із 5-ма суперниками на других зборах у Туреччині. Тим часом менеджмент гранда поповнив ще один віце-президент – з питань інновацій.

Старт мідвіку

Олександр Зінченко провів тайм за Манчестер Сіті на рідній позиції та допоміг розтрощити Вест Бромвіч в АПЛ. Лондонський Вест Хем залетів у зону Ліги чемпіонів, обігравши Крістал Пелас – Ярмоленко отримав крихти зі столу, а конкуренти сяють.

Міланський Інтер вийшов у півфінал Кубка Італії, вирвавши перемогу над Міланом у компенсований час. Мар'ян Швед фантастичним перформансом оформив перемогу Мехелена над аутсайдером – українець двічі забив та асистував.

Інші топ-події

Колишній керманич ПСЖ Томас Тухель офіційно очолив Челсі замість Лемпарда та дав перший коментар у новому статусі.

Екс-лідер Аталанти Папу Гомес став гравцем іспанської Севільї. Бірмінгемська Астон Вілла придбала лідера Марселя за 18 млн євро.

Ліонель Мессі дав додатковий натяк на свій новий клуб – журналіст назвав очевидного фаворита. Помер Йозеф Венглош, який виводив Чехословаччину на останній в її історії чемпіонат світу та брав "бронзу" Євро.