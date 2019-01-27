Головні новини футболу 26 січня: Шахтар повернувся в Україну, Динамо програло в спарингу, Мілан і Наполі зіграли внічию

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 січня.

Україна

Оборонець Шахтаря Ярослав Ракицький пройде медогляд у неділю перед трансфером в Зеніт. Тим часом донецький клуб повернувся в Україну.

Перед відльотом із Туреччини Шахтар переміг Карабах у контрольному матчі – відео голів та огляд поєдинку. А київське Динамо зазнало першої поразки на зборі в Іспанії – відео забитих м'ячів та огляд матчу проти празької Спарти.

Окрім того, Динамо може придбати захисника Андерлехта Враньєша. У той же час Шахтар зацікавлений у придбанні молодого форварда Греміо, а Львів орендує форварда Палмейраса Кауе.

Українці за кордоном

Євген Селезньов не допоміг Малазі стати лідером Сегунди у матчі проти Тенеріфе. А в Бельгії Маліновський асистом не зміг врятувати Генк від сенсаційної поразки у матчі проти Мускрона.

Афінський АЕК з Чигринським переміг Паніоніос і закріпився у трійці лідерів чемпіонату Греції. Натомість Артем Кравець та Кучер допомогли Кайсеріспору вистояти в меншості проти Бурсаспора.

Угорський Халадаш оголосив про підписання Голодюка, який нещодавно покинув Карпати. Також Антон Кравченко офіційно перейшов у Кішварду.

Інші топ-події

У Кубку Англії Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Бернлі та вийшов до наступного раунду турніру. Натомість Вест Хем у видовищному матчі поступився Уімблдону, а Евертон сенсаційно програв представнику Чемпіоншипа.

В Італії Мілан та Наполі розписали суху нічию. Перед матчем Андрій Шевченко отримав пам'ятну футболку Мілана та "запалив" на Сан-Сіро.

Пошуки зниклого літака, на якому летів Еміліано Сала, були відновлені в суботу. Також стало відомо, що Кардіфф не платитиме гроші Нанту за аргентинця до завершення розслідування інциденту.