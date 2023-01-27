"Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 26 01 2023. Гравці збірної України – в пошані серед клубів АПЛ. Андрій Лунін на фоні чергового ігнору Карло Анчелотті готовий покинути Реал.

Україна

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Іспанія

Лунін розлютився на Анчелотті й надумав покинути Реал. Іспанські ЗМІ відзначають невдоволення італійського тренера грою українського голкіпера. Андрій втратив навіть "свій" турнір – вдруге поспіль залишився у запасі на матч Копа дель Рей. На цьому фоні іспанські журналісти видали дику чутку, буцімто Лунін хоче повернутися в Ов'єдо, в чому велиу роль відіграє дружина, а Мадрид готовий продемонструвати небачену щедрість, відпустивши українця безкоштовно.

А тим часом Реал вийшов у півфінал Кубка Іспанії. Команда Анчелотті здобула ефектну перемогу над Атлетіко в мадридському дербі, програючи до 79 хвилини. Іншими півфіналістами стали Атлетік, Барселона та Осасуна.

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Англія

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