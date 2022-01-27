Україна

Євген Коноплянка завершує відхід із Шахтаря. Європейський клуб обіцяє йому місце в основі. Динамо та Шахтар отримали пропозиції з-за кордону щодо своїх форвардів. Динамо цікавиться хавбеком Хоффенхайма.

Молодіжка Динамо не дограла спаринг через масову бійку. Все спровокував Діалло, штовхав арбітра, а на поле увірвались сторонні люди.

Клуби УПЛ провели товариські матчі на зимових зборах: Русин зберіг серію Чорноморця, феєрія новачків Олександрії проти чемпіона світу, Львів розписав мирову з Динамо Тбілісі.

Африка

Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка Африки. Сформовано наступні пари – Салах знову зіграє з топ-суперником. В 1/8 форвард Ліверпуля забив вирішальний пенальті за Єгипет та вибив Кот-д'Івуар.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя. Пробачив провал, але змушує повернути гроші: військовий лідер Гвінеї суворо зустрів команду з КАН.

Європа

Андрій Шевченко змушений робити вибір між грішми і шансом у збірній Польщі – Дженоа хоче хитро "списати" борг. Аргентина на матч з Чилі втратила не лише Мессі, а й Скалоні, але тренера підстрахують три легенди.

АПЛ офіційно змінила правила перенесення матчів через коронавірус. Інтер закрив трансфер Госенса – Аталанта втратить лідера, але пристойно заробить. Хаві повторив жорсткий ультиматум Дембеле.