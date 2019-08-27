Головні новини футболу 26 серпня: Шахтар підписав новачка та може втратити лідера, драма в матчі Львова та СК Дніпро-1

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 серпня.

Україна

В заключному матчі 5-го туру УПЛ Львів вирвав перемогу над СК Дніпро-1. Львів'яни вели з рахунком 2:0, дозволили супернику відігратися, а на останніх хвилинах з пенальті забили переможний гол та піднялися з передостаннього місця. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Збірна України U-17 успішно стартувала на турнірі імені Баннікова.

Трансфери

Шахтар підписав Владислава Вакулу – контракт з хавбеком Маріуполя розрахований на 5 років. Втім, поточний сезон 20-річний півзахисник на правах оренди відіграє у складі приазовців.

Також "гірники" можуть і зазнати вагомої втрати. Рома цікавиться Тайсоном та очікує, що Шахтар зменшить свої фінансові апетити. Агент капітана донеччан підтвердив наявність перемовин щодо потенційного трансферу.

Півзахисник Фенербахче Міха Зайц може перейти в Динамо, запевняє турецький журналіст. Також на словенця претендують іспанські та італійські клуби.

Микита Корзун покинув Аль-Фатех – білорус, права на якого все ще належать Динамо, шукатиме новий клуб. Відомий нападник Еммануель Адебайор став одноклубником Артема Кравця в Кайсеріспорі.

Барселона та Реал продовжують битву за Неймара, а ПСЖ в той час висуває неймовірні вимоги.

Світ

Англійські ЗМІ не вражені грою Зінченка в матчі Борнмут – Манчестер Сіті та вважають, що 22-річний гравець збірної України може незабаром втратити місце у стартовому складі.

Златан Ібрагімовіч феєрить у США – форвард в третьому матчі поспіль оформив дубль.

Інтер ефектно розбив Лечче. Лукаку забив дебютний гол, а от Євген Шахов так і не вийшов на поле.

"Футбол 24" виділив головні моменти євровікенду.