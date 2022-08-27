"Футбол 24" презентує дайджест новин за 26 серпня 2022 року. Динамо знову зіграє з Фенербахче, а СК Дніпро-1 спробує пройти через прийнятну групу Ліги конференцій.

Динамо Київ гратиме в ЛЄ з Фенербахче, АЕКом і Ренном – відбулося жеребкування

Жеребкування Ліги Європи і конференцій

Ще 2 українські клуби отримали суперників на осінню стадію турнірів під егідою УЄФА. Результати жеребкування групового етапу ЛЄ – Динамо зіграє зі старими знайомими. У киян турецьке дежавю Фенера, знову французький Ренн та АЕК, який не пустив СК Дніпро-1 в ЛЄ. А ще Зінченко, який потрапив на українця, а також Безус і Коваль у непростій групі проти Манчестер Юнайтед.

Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій – СК Дніпро-1 вийшов на унікальну команду 2 ліги, яка навіть не грає у рідному чемпіонаті. Команді Кучера не випали представники топ-чемпіонатів, але нідерландський АЗ – це все одно дуже потужно.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила ще дві позиції. Пояснюємо, чому Динамо і СК Дніпро-1 буде важко реабілітуватися.

"Є таке відчуття, що ми граємо у групі Ліги чемпіонів". Суркіс залишився незадоволеним жеребом Динамо в ЛЄ.

Україна

За Мудрика давали великі гроші 3 клуби з топ-чемпіонатів. Однак Шахтар підняв планку на захмарну висоту, тож трансфер не вдалося реалізувати. До слова, Шахтар оштрафував Мудрика. Журналіст назвав причину і суму покарання. Це найбільша можлива фінансова санкція щодо гравця у клубі. Проте влетів Михайло лише на приблизно тисячу доларів.

Більше постраждав інший українець. "Думаю, більше шансів у нього не буде": сумнозвісний гравець Шахтаря влаштував дебош – Йовічевіч розчарований. Вакула вчинив непокору працівникам поліції. Стало відомо про ще один скандал за участю гравця Шахтаря.

"Будуть матчі, які триватимуть 2-3 дні": розібраний Шахтар, поведінка Вернидуба, або Чим запам'ятався перший тур УПЛ.

Суркіс поскаржився на відсутність можливості підсилити склад Динамо. Президент київського клубу готовий продавати своїх гравців і висуває лише одну умову.

Бунт в Зорі: команда оголосила ультиматум керівництву, погрожуючи не вийти на тренування. Традиційно йдеться про фінансове питання.

Трансфери у топ-чемпіонатах

Севілья хоче підписати Яремчука. Українець не стане одноклубником Миколенка, якому в партнери підписали Мопе з Брайтона. Зате Роман отримав ще один варіант у Бундеслізі.

Ньюкасл офіційно підписав Ісака за рекордні 70 мільйонів євро. Щодня якийсь новий поворот. Цього разу Кріштіану Роналду як частина багатомільйонного трансферу – хитра схема від агента Кріштіану гуляє італійськими ЗМІ.

Маліновський втратив один з варіантів переїзду в АПЛ. Вест Хем закриє позицію трансфером за 60 мільйонів євро.