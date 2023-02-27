Наші за кордоном

Віктор Циганков віддав асист у другому матчі Жирони поспіль. Українець допоміг обіграти Атлетік і наближає команду до єврокубків. Роман Яремчук заробив пенальті для Брюгге за крихти часу.

Михайло Мудрик не врятував Челсі від поразки Тоттенхему та жахає цифрами в матчі АПЛ. Руслан Маліновський втратив останні надії на чемпіонство, програвши ПСЖ – Мессі та Мбаппе розірвали Марсель.

Андрій Ярмоленко ризикує пропустити матч України з Англією через пошкодження. Сергій Кривцов феєрично дебютував за Інтер Маямі в МЛС – забив гол і став найкращим гравцем матчу.

Україна

Анатолій Трубін зацікавив Ліверпуль та Інтер – грандів вразив перфоманс українця у матчі з Ренном. Металіст 1925 оголосив про підписання вихованця Шахтаря.

Динамо розписало мирову з Вальмієрою в останньому спарингу на зборах. Кияни оновили заявку на УПЛ – два повернення з Європи.

Світ

Манчестер Юнайтед виграв перший трофей за 5 років, здолавши Ньюкасл у фіналі Кубка Ліги – Каземіро повертає дух Фергюсона, київський антигерой нагадав про себе.

Баварія на класі розгромила Уніон і повернулась на вершину Бундесліги. Барселона сенсаційно програла Альмерії, видавши один з найгірших матчів сезону. Мілан легко обіграв Аталанту: шедевральна гармата Тео, ювілей Піолі, Ібрагімовіч дебютував і встановив рекорд.