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Головні новини футболу 26 лютого: Мілан та Лаціо розписали нічию, Роджерс очолив Лестер

07:00 190 Читать на русском
Головні новини футболу 26 лютого: Мілан та Лаціо розписали нічию, Роджерс очолив Лестер
Мілан та Лаціо розписали нічию

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 26 лютого.

Україна

Тете підтвердив перехід у Шахтар. Бойко – серед 5 найкращих голкіперів за кількістю сухих матчів у топ-10 лігах Європи. Швед – найкращий гравець 19 туру УПЛ, а Хацкевич – найкращий тренер. Динамо націлилось на хавбека Роми Чоріча. Пятов написав листа українським морякам, які перебувають у полоні в Росії. Карпати почали виплачувати борги. Україна U-19 розгромила однолітків з Ізраїлю.

Світ

Лестер офіційно призначив Роджерса головним тренером, Селтік очолив легенда клубу Ніл Леннон. Барселона позмагається з Реалом за Ло Чельсо – він став відкриттям Ла Ліги в поточному сезоні. Лаціо та Мілан не виявили сильнішого у першому півфінальному матчі Кубка Італії. Манчестер Юнайтед хоче зробити Де Хеа найвисокооплачуванішим воротарем світу – голкіпер відмовляється.

Інші новини

Кепа отримав серйозний штраф за інцидент із Саррі. Зінченко продовжує карати одноклубників. Азацький і Чачуа здобули з Торпедо Кутаїсі Суперкубок Грузії. АЕК Чигринського розгромив Атромітос у чвертьфіналі Кубка Греції. Ференцварош вийшов у чвертьфінал Кубка Угорщини – команда Реброва забила у ворота Кішварди ударом з середини поля.

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