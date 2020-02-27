Головні новини футболу 26 лютого: Манчестер Сіті здолав Реал на Бернабеу, Ювентус зазнав Фіаско у матчі з Ліоном

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 лютого.

Ліга чемпіонів

Манчестер Сіті на виїзді здійснив камбек у матчі з Реалом і збільшив свої шанси на вихід у чвертьфінал ЛЧ. Вашій увазі відео найяскравіших моментів матчу.

Ліон за підтримки рідних трибун сенсаційно переміг Ювентус. Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів за посиланням.

Україна

Шахтар готується до матчу проти Бенфіки. Луїш Каштру розповів про готовність команди перед матчем Ліги Європи. Двоє гравців донецького клубу залишаються під питанням.

Динамо очікує на зміну формату у Лізі чемпіонів, який може позитивно вплинути на долю киян у найпрестижнішому клубному турнірі. Футбол 24 розбирався у плюсах та мінусах нововведень.

Інші топ-події

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі зазнав травми і вилетів на тривалий термін.

Олександр Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч проти Реала, але для українця знайшлись хороші новини під час поєдинку.

Наполі заручився підтримкою відомої телеведучої, яка відвертими фото мотивує італійських гравців на подвиг з Барселоною.