Головні новини футболу 26 листопада: Шахтар вирвав нічию у Манчестері, 6 команд оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 листопада.

Манчестер Сіті – Шахтар

Донецький Шахтар вигриз виїзну нічию у Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів – відео голів і огляд поєдинку 5-го туру групового етапу.

Хосеп Гвардіола задоволений виходом до плей-офф турніру. Керманич Шахтаря Луїш Каштру також прокоментував результат матчу.

Тим часом Шахтар U-19 ганебно програв Манчестер Сіті U-19 та вилетів з Юнацької ліги УЄФА – відеоогляд фіаско молодих "гірників".

Ліга чемпіонів

Французький ПСЖ вирвав нічию у драматичному матчі проти Реала на Бернабеу – відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів принципового протистояння.

Натомість лондонський Тоттенхем божевільно перестріляв Олімпіакос, Аталанта вперше перемогла, Лєвандовскі знищив Црвену Звезду. А московський Локомотив пропустив безглуздий автогол у матчі проти Байєра.

Тим часом визначилися 6 учасників плей-офф головного єврокубка.

Інші топ-події

Андрій Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року, Олександр Петраков – у топ-20. Натомість Вест Хем поставив ультиматум Пеллегріні – наставник Ярмоленка ризикує покинути клуб.

За чутками, Поль Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед жодного матчу. Також француз дав чітку відповідь критикам, які звинуватили його в симуляції травми.

Крістіан Еріксен відмовився продовжувати контракт із Тоттенхемом. А Лоренцо Інсіньє заплатить найбільший штраф в історії Наполі.