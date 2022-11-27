ЧС-2022

На чемпіонаті світу зіграли ще 4 поєдинки. У групі D Австралія обіграла Туніс, набравши перші очки на Мундіалі. Франція обіграла Данію, ставши першим учасником плей-офф Мундіалю. Героєм поєдинку став Кіліан Мбаппе, який забив два голи.

Закрутилася інтрига і у квартеті C. Польща здолала Саудівську Аравію, а Роберт Лєвандовскі нарешті забив свій перший гол на чемпіонатах світу. Варто відзначити і Войцеха Щенсни, який парирував пенальті. Аргентина перемогла Мексику в матчі за життя – Ліонель Мессі забив і віддав асист.

Перша смерть на чемпіонаті світу. Фанат збірної Уельсу приїхав у Катар підтримати свою збірну, але додому живим вже не повернеться.

У чому проблема Німеччини? Таке буває 2-3 рази на рік – "Футбол 24" розібрав причини негараздів Бундестім.

Україна

Відбулися два матчі 15-го туру УПЛ. Динамо втратило очки з Металістом 1925 – Віктор Циганков не забив пенальті, а кияни змарнували шанс піти на паузу в статусі другої команди Прем'єр-ліги. Навіть у випадку перемоги над Металістом в наступному турі підопічні Луческу зрівняються за очками з Шахтарем, але очний матч завершився на користь "гірників", які будуть вище в таблиці. Наставник Динамо знайшов причини чергової втрати очок в УПЛ.

У ще одному поєдинку Інгулець дотиснув Верес. Младен Бартуловіч здобув другу поспіль перемогу на посаді головного тренера. Ці три очки дозволили Інгульцю вистрибнути із зони перехідних матчів.

Світ

Манчестер Юнайтед продовжує шукати заміну Кріштіану Роналду, з яким розірвав контракт. У поле зору "червоних дияволів" потрапив екс-партнер Романа Яремчука, який зараз успішно виступає у Франції.

А от сам Роналду може непогано заробити наприкінці футбольної кар'єри. Зірці дають 225 мільйонів, а Кріштіану може грати до 40 років – деталі фантастичної пропозиції для португальця.