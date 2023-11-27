Україна

Динамо перемогло Рух, покаравши суперника за помилки. Матч Олександрія – Оболонь перенесли через негоду. Роман Григорчук може покинути Чорноморець – наставник "моряків" веде перемовини з іноземним клубом.

Шахтар оприлюднив заявку на матч Ліги чемпіонів. Українські арбітри отримають історичне призначення на матч Ліги чемпіонів – такого не було понад 20 років.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський фірмовою гарматою забив перший гол у сезоні Серії А та став найкращим у Дженоа. Віктор Коваленко забив у другому матчі поспіль за Емполі, але гол переписали на суперника.

Фантастичні сейви Луніна та шоу Родріго принесли Реалу перемогу над Кадісом. Андрій ще зіграє в топовому матчі Ліги чемпіонів за Мадрид. Несподівана оцінка Яремчука – валенсійські ЗМІ винесли вердикт українцеві за 12 хвилин проти Сельти.

Ілля Забарний став зіркою соцмереж Борнмута. Михайло Мудрик ледь не побився із суперником наприкінці матчу проти Ньюкасла. Зінченко перевершив зірок Реала і Барселони та увійшов у топ-5 найкращих лівих захисників світу.

Світ

МЮ нелогічно розгромив Евертон – космічний гол Гарначо, провалений тайм, Миколенка зупинила поперечина. Астон Вілла здолала Тоттенхем, потіснивши лондонців із топ-4. Помер колишній тренер Барселони і збірної Англії.