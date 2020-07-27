Головні новини футболу 26 липня: Ярмоленко забив гол у останній грі сезону, Ювентус здобув Скудетто, МЮ і Челсі – в ЛЧ

Англія

Сезон у Прем'єр-лізі 2019/20 офіційно завершений – у неділю відбулися матчі заключного, 38 туру. Олександр Зінченко не вийшов на поле у грі Манчестер Сіті – Норвіч. Українець з лави запасних спостерігав за прощальним матчем легенди, у якому його партнери здобули розгромну перемогу.

Потішив уболівальників Андрій Ярмоленко, який відзначився голом у воротах Астон Вілли. Це 5-й гол українця за Вест Хема у поточному сезоні. Щоправда, вінгеру "молотів" допоміг рикошет, який дезорієнтував голкіпера. Наставник лондонців Девід Мойєс віддав належне Ярмоленку, відзначивши його результативний вихід на заміну.

Челсі та Манчестер Юнайтед здобули перемоги, які дозволили обом грандам кваліфікуватися у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Джеймі Варді у 33 роки став найкращим бомбардиром АПЛ.

Україна

УПЛ назвала час і місце фіналу плей-офф за останню путівку в Ліги Європи, в якому зустрінуться Колос та Маріуполь. Поєдинок пройде у Києві.

Динамо оприлюднило список потенційних суперників у Лізі чемпіонів 2020/21. Жеребкування третього раунду кваліфікації, з якого стартують кияни, заплановане на 31 серпня. Також у тренерському штабі Мірчі Луческу очікується поповнення – за інформацією ЗМІ, асистентом румуна стане Огнєн Вукоєвіч, компанію якому може скласти Олег Гусєв. Цікаво, що гендиректор Шахтаря Сергій Палкін розкритикував Луческу за прихід в Динамо.

Шахтар розгромив Полісся у контрольному матчі в рамках підготовки до поєдинку Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Андрій Шевченко потрапив до топ-50 футбольних ікон століття.

Інші головні події

Ювентус став чемпіоном Італії сезону 2019/20. Туринці обіграли Сампдорію та стали недосяжними для переслідувачів за 2 тури до завершення Серії А. Також в Італії визначилися всі учасники єврокубків на наступний сезон.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім.

Дмитро Чигринський може перейти в Стяуа – у трансфері українця зацікавлений особисто президент клубу. Як відомо, контракт захисника з АЕКом втрачає чинність, а нову угоду сторони поки не підписали.