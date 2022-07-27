Україна

Шахтар програв Аяксу у благодійному матчі. Диво-гола Мудрика і подвигів воротарів забракло, перша невдача Йовічевіча.

"Фенербахче зробив багато трансферів, а Динамо – жодного": прес-конференція Мірчі Луческу перед матчем ЛЧ у Стамбулі. Також стало відомо, що поєдинок транслюватимуть на безкоштовному телеканалі, але є один нюанс.

Єгор Ярмолюк дебютував за першу команду Брентфорда – українець вийшов на заміну та став співавтором переможного гола.

Роман Яремчук віддав переможний асист в матчі проти Ньюкасла – Бенфіка виграла Кубок Еусебіо

Стадіон Металіста зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами.

Трансфери

"Будуть хороші трансфери": Даріо Срна анонсував серйозне підсилення Шахтаря.

Мюнхенська Баварія офіційно підписала 17-річного вундеркінда, покликаного замінити Лєвандовскі – сума трансферу вражає.

Луїс Суарес повертається в рідний клуб після 16-ти років у Європі.

Ювентус розірвав контракт з Ремзі, звільнивши місце у складі для гравця ПСЖ.

Світ

Ліга чемпіонів: Лудогорець Пластуна пройшов далі попри поразку, Яремчук отримав суперника – усі результати дня.

Ключового футболіста Аталанти упіймали на допінгу. Йому загрожує тривала дискваліфікація.

Визначився перший фіналіст жіночого Євро-2022.